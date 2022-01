Apple s'empare d'une part de marché record en Chine grâce à l'envolée des ventes au quatrième trimestre - recherche

Apple Inc a atteint sa part de marché la plus élevée en Chine au quatrième trimestre, où il a été le vendeur le plus vendu pour la première fois en six ans, selon le cabinet d'études Counterpoint Research mercredi.

Cette étape a coïncidé avec la sortie de l'iPhone 13, et dans un contexte de stagnation de la demande de téléphones, alors que la part de marché de son principal rival, Huawei Technologies Co Ltd, a diminué.

La part de marché des smartphones d'Apple a atteint 23 %, un record pour la marque. Le volume de ses ventes unitaires a augmenté de 32% en glissement annuel au cours du trimestre, tandis que les ventes totales de smartphones en Chine ont diminué de 9%, selon Counterpoint.

L'analyste Mengmeng Zhang de Counterpoint a cité comme facteurs un prix de départ plus bas en Chine et l'impact des sanctions américaines contre Huawei, principal concurrent d'Apple sur le segment haut de gamme.

La dernière fois qu'Apple s'est classée comme la marque de smartphones la plus vendue en Chine, c'était fin 2015, juste après que la société ait lancé son iPhone 6, qui a attiré les consommateurs chinois avec leurs grands écrans.

En 2021 dans son ensemble, Apple s'est classée comme la troisième marque de smartphones la plus vendue en Chine, avec 16 % du marché.

Vivo et Oppo, deux marques de combinés Android relevant de la société privée BBK Electronics, se sont classées première et deuxième avec respectivement 22 % et 21 %.

En glissement annuel, les ventes unitaires d'Apple ont augmenté de 47 %, tandis que celles de Huawei ont dégringolé de 68 %. Les ventes globales de smartphones en Chine ont diminué de 2 %, selon Counterpoint.

L'allongement des cycles de mise à niveau a posé un dilemme permanent aux marques chinoises de smartphones qui cherchent à maintenir leur croissance dans le pays, car les consommateurs retardent l'achat de nouveaux appareils.

Une pénurie mondiale de puces et de composants a entre-temps secoué l'ensemble de l'industrie électronique, affectant les prix et les marges de tous les fabricants de matériel.