Bien qu'Apple mette fin à son service "acheter maintenant, payer plus tard" lancé l'année dernière, l'entreprise reste fidèle au produit, et un successeur à l'offre sera lancé plus tard dans l'année par l'intermédiaire de tiers tels qu'Affirm.

Le service "Achetez maintenant, payez plus tard" (BNPL) a explosé en popularité lorsque la pandémie de COVID-19 a contraint davantage d'acheteurs à acheter en ligne, et le produit a continué à trouver un écho auprès des consommateurs. Selon Adobe Analytics, les prêts BNPL ont généré 75 milliards de dollars de dépenses en ligne en 2023, soit une hausse de 14,3 % par rapport à 2022.

Dans un communiqué publié lundi, Apple a déclaré que sa nouvelle solution "nous permettra d'apporter des paiements flexibles à plus d'utilisateurs, dans plus d'endroits à travers le monde, en collaboration avec les banques et les prêteurs compatibles avec Apple Pay." La société n'a pas commenté davantage les raisons pour lesquelles elle mettait fin à son offre indépendante BNPL.

Les utilisateurs actuels du service BNPL, Apple Pay Later, pourront toujours gérer et payer les prêts en cours via l'application Wallet, a déclaré la société.

Apple a annoncé la semaine dernière que les utilisateurs d'Apple Pay seraient en mesure d'accéder à de nouvelles offres de prêts à tempérament cet automne, y compris la possibilité de demander des prêts BNPL directement via Affirm lorsqu'ils passent à la caisse avec Apple Pay. Les clients pourront également accéder aux paiements échelonnés à partir de cartes de crédit et de débit, a indiqué le géant de la technologie.

Les analystes avaient considéré le produit BNPL original d'Apple comme un concurrent des fournisseurs BNPL comme Affirm. Il permettait aux clients d'acheter des produits et de payer en quatre versements sans intérêt pour des articles d'une valeur maximale de 1 000 dollars. Affirm offre aux utilisateurs la possibilité de payer les produits en deux ou quatre versements, ainsi qu'en mensualités pour les articles plus coûteux.

"Pour moi, cela ressemble beaucoup à ce qui se passe avec les cartes de débit", a déclaré Sean Gelles, directeur de l'intelligence des paiements chez J.D. Power. "Quelle que soit la carte de débit utilisée par le consommateur pour financer ses achats, tant qu'il utilise Apple Pay, c'est Apple qui est propriétaire de l'expérience."

M. Gelles a ajouté que si le nouveau portefeuille de produits BNPL d'Apple était livré via Apple Pay, il y aurait "un risque minimal pour Apple, qui conserverait ainsi la relation avec le client".

Alors qu'Apple pourrait choisir de s'associer à d'autres fournisseurs de BNPL à l'avenir - comme Klarna, le rival d'Affirm - une source familière avec le sujet a souligné la technologie et l'expertise de souscription d'Affirm, ainsi que le choix de l'entreprise de ne pas facturer de frais de retard aux utilisateurs.

Klarna n'a pas souhaité faire de commentaires.

Les actions d'Affirm étaient en baisse de 0,7 % sur la journée, un mouvement qu'un analyste a mis sur le compte des données plus faibles que prévu sur les ventes au détail en mai. (Reportage de Hannah Lang à New York ; reportage complémentaire de Ananya Mariam Rajesh ; rédaction de Megan Davies et David Gregorio)