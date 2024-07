* L'indice PMI manufacturier s'affaiblit en juin

* L'indice S&P 500 des banques au plus haut depuis un mois

* Tesla en hausse de 7% avant la publication des résultats du 2ème trimestre

* Chewy chute malgré l'annonce de la participation de Keith Gill

* Indices : Dow inchangé, S&P en hausse de 0,1%, Nasdaq en hausse de 0,57%.

(Mise à jour à 14:31 ET/1831 PM GMT)

1er juillet (Reuters) -

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a été dopé par les grandes valeurs de croissance, Apple et Tesla en tête, tandis que le Dow et le S&P 500 ont peu varié dans un marché léger d'avant les vacances, les investisseurs attendant les données sur le marché du travail américain prévues plus tard dans la semaine pour avoir des indices sur les perspectives de taux d'intérêt.

Apple, Microsoft et Amazon.com ont progressé de 2,5 % à 1,3 % et ont été les principaux moteurs du Nasdaq.

Les actions du constructeur automobile Tesla ont gagné environ 7 % à 212,2 dollars, atteignant leur plus haut niveau depuis plus de cinq mois avant la publication des données sur les livraisons de véhicules au deuxième trimestre.

Wells Fargo a ajouté l'action Tesla à sa "liste d'idées tactiques" pour le troisième trimestre, tout en maintenant sa note "sous-pondérée" et en exprimant des inquiétudes quant au déclin de la croissance des livraisons et au risque de réduction des prix.

Tesla devrait livrer 438 019 véhicules pour la période avril-juin, selon les prévisions moyennes de 12 analystes interrogés par LSEG. Sept d'entre eux ont revu leurs prévisions à la baisse au cours des trois derniers mois.

Les actions du fabricant de semi-conducteurs Advanced Micro Devices ont chuté d'environ 3 %, tandis qu'Arm Holdings a baissé de 2,7 %, ce qui a permis à l'indice Philadelphia SE Semiconductor d'atteindre son plus bas niveau en une semaine.

Les valeurs immobilières, également considérées comme un substitut aux obligations, ont chuté de près de 1 %, les rendements du Trésor américain ayant atteint des sommets en plusieurs semaines. Toutefois, des rendements plus élevés stimulent souvent les bénéfices des banques, de sorte que l'indice S&P 500 des banques a atteint un pic de plus d'un mois.

Les actions de JP Morgan Chase ont atteint un niveau record après que la plus grande banque américaine a augmenté vendredi son dividende de 1,15 à 1,25 dollar par action. Son conseil d'administration a également autorisé de nouveaux rachats d'actions à hauteur de 30 milliards de dollars, à compter du 1er juillet.

Les volumes d'échanges ont été faibles, le marché des actions étant fermé jeudi pour la fête de l'indépendance des États-Unis, ce qui devrait se poursuivre toute la semaine.

Les données PMI manufacturières de l'Institute for Supply Management ont montré que le secteur manufacturier s'est contracté pour le troisième mois consécutif en juin, tandis que les prix payés sont tombés à leur plus bas niveau depuis six mois, ce qui constitue un signe encourageant pour la lutte contre l'inflation menée par la Réserve fédérale américaine.

"Si l'industrie manufacturière se contracte, le reste de l'économie se porte bien... La Fed veut que l'économie continue à tourner à bas régime à court terme. Elle considérera que la faiblesse persistante de l'industrie manufacturière contribue à son objectif de réduction de l'inflation", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank.

Les traders sont restés fidèles à leurs paris d'environ deux réductions des taux d'intérêt cette année, à partir de septembre, a montré LSEG FedWatch.

Les données sur les offres d'emploi JOLTS sont également prévues mardi, et les données sur l'emploi ADP, les commandes d'usine, les données PMI des services ISM et les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed mercredi. Les données sur les emplois non agricoles sont attendues vendredi.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a indiqué qu'il continuait à croire que les pressions sur les prix se modéraient pour revenir à l'objectif de 2 %.

À 14 h 31, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 22,98 points, soit 0,06 %, pour atteindre 39 141,84, le S&P 500 a gagné 6,23 points, soit 0,11 %, pour atteindre 5 466,71 et le Nasdaq Composite a gagné 101,40 points, soit 0,57 %, pour atteindre 17 834,01.

Vendredi, le Nasdaq et le S&P 500 ont enregistré leur troisième hausse trimestrielle consécutive, l'indice à forte composante technologique réalisant cette performance pour la première fois en trois ans. Toutefois, le recul trimestriel du Dow Jones a suscité des inquiétudes quant à la nécessité d'une plus grande diversification des avoirs des investisseurs.

Spirit AeroSystems a gagné 3,6 % à la suite de l'accord conclu par Boeing pour racheter le fournisseur de fuselages pour 4,7 milliards de dollars en actions. Les actions de Boeing ont augmenté de 2,6 %.

Chewy a chuté d'environ 4 %, annulant les gains importants enregistrés au début, après que l'influenceur Keith Gill, également connu sous le nom de "Roaring Kitty", a révélé une participation de 6,6 % dans le détaillant de produits pour animaux de compagnie.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,97 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 131 nouveaux sommets et 82 nouveaux creux sur le NYSE.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux plus hauts et 4 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 37 nouveaux plus hauts et 135 nouveaux plus bas. (Reportage d'Ankika Biswas et Lisa Mattackal à Bengaluru et de Saeed Azhar à New York ; Rédaction de Shounak Dasgupta)