Apple : un nouveau coloris jaune pour l'iPhone 14

Apple a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle finition en jaune pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, ce qui fait que l'appareil se déclinera désormais en six couleurs.



Ces deux nouveaux modèles embarquent toujours un double appareil photo, ainsi que la puissante puce A15 Bionic, tout en continuant à proposer la plus longue autonomie jamais vue sur iPhone.



Les nouvelles versions jaune de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus pourront être précommandées dès le vendredi 10 mars pour une disponibilité à compter du mardi 14 mars.



Avec cette nouvelle teinte, le smartphone se déclinera désormais dans six coloris, dont minuit, lumière stellaire, 'Red', bleu er mauve.



Autre nouveauté, l'appareil va désormais intégrer de nouvelles fonctionnalités de sécurité, à savoir le SOS d'urgence par satellite et la détection des accidents



Cette fonction permet aux utilisateurs d'envoyer un message aux services d'urgence en l'absence de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi ou de rassurer leurs proches lorsqu'ils se trouvent en zone blanche.



Ce service, qui était déjà proposé aux Etats-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni, sera désormais également disponible en Autriche, en Belgique, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal, et ce d'ici à la fin du mois.



