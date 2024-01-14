* LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ANNOTATIONS DES OPÉRATIONS DE DONNÉES D'APPLE A ÉTÉ INFORMÉ MERCREDI QU'IL SERAIT TRANSFÉRÉ À AUSTIN POUR FUSIONNER AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ANNOTATIONS DES OPÉRATIONS DE DONNÉES D'APPLE.
* LE GROUPE D'ANNOTATIONS DES OPÉRATIONS DE DONNÉES D'APPLE A ÉTÉ INFORMÉ MERCREDI QU'IL SERAIT TRANSFÉRÉ À AUSTIN POUR FUSIONNER AVEC LA PARTIE TEXANE DE LA MÊME ÉQUIPE - BLOOMBERG NEWS
* APPLE A DIT AUX EMPLOYÉS DE L'ÉQUIPE D'IA QU'ILS ONT JUSQU'À LA FIN DE FÉVRIER POUR DÉCIDER S'ILS DÉMÉNAGERONT ; S'ILS NE LE FONT PAS, ILS SERONT LICENCIÉS LE 26 AVRIL- BLOOMBERG NEWS Source http://tinyurl.com/32d5thap