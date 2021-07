Apple : vers une émission obligataire en quatre tranches

Apple prépare une émission obligataire en quatre tranches, à en croire un formulaire déposé jeudi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain.



L'emprunt - entièrement libellé en dollars - doit comprendre deux premières tranches à échéances 2028 et 2031, dont les montants restent à définir.



Deux autres tranches, dont les maturités ont été fixées à 2051 et 2061, doivent également être émises, là encore sans montants déterminés à ce stade.



Selon le document, ce sont les banques d'investissement Goldman Sachs, BofA Securities et Barclays qui ont été mandatées pour réaliser l'opération.



Apple, noté 'Aa1' par Moody's et 'AA+' chez S&P, prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour ses besoins généraux, ce qui inclut selon lui des distributions aux actionnaires, des dépenses d'investissement, des acquisitions et le remboursement de la dette.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.