Après Spotify, Apple s'ouvre aux podcasts payants

San Francisco (awp/afp) - Apple a annoncé mardi l'ajout d'une option qui permettra aux podcasts de proposer des abonnements payants, un tournant quinze ans après le lancement de sa plateforme d'écoute qui a largement contribué à la popularisation de ce format en pleine explosion.

Les programmes en eux-mêmes resteront accessibles gratuitement, mais les auteurs d'émissions pourront proposer des formules bonifiées avec des contreparties, comme "l'écoute sans publicité, l'accès à des contenus supplémentaires", ou encore à "des épisodes exclusifs ou en avant-première", a détaillé un communiqué du groupe californien.

Apple suit ainsi le mouvement du mécénat ou donations, qui offre à beaucoup de podcasts la possibilité de solliciter leurs auditeurs les plus fidèles pour financer une partie de leur production, en complément de la publicité.

"Maintenant vous pouvez aider vos animateurs favoris à construire leur modèle économique et contribuer à leur créativité", s'est réjoui Tim Cook, le patron d'Apple, lors d'un événement marketing diffusé en ligne pour présenter de nouveaux produits.

La nouvelle fonctionnalité sera disponible à partir du mois de mai, dans plus de 170 pays. Chaque producteur de podcast pourra déterminer le prix de son abonnement.

Le géant du streaming musical Spotify avait déjà annoncé en février une initiative similaire, rompant ainsi avec le fonctionnement dominant, basé essentiellement sur la publicité et la gratuité totale.

Pour Apple et Spotify, cette nouvelle fonctionnalité va chasser sur les terres des sites de mécénat artistique comme Patreon, leader sur ce marché, en offrant aux créateurs de monétiser, depuis leur plateforme, leurs contenus grâce à la publicité ou aux abonnements optionnels payants.

Cette initiative s'inscrit aussi dans la recherche actuelle de modèles économiques viables pour les créateurs de contenu audio, dont la popularité a pris une nouvelle dimension pendant la pandémie, mais qui doivent composer avec une concurrence inédite.

Selon le site spécialisé Podcast Industry Insights, le nombre de podcasts est passé, en 11 mois, de un à deux millions sur la plateforme Apple Podcasts.

Si Apple a surtout communiqué mardi sur des créateurs offrant à la fois leurs podcasts gratuitement et une formule "premium" avec des avantages, il sera également possible de proposer du contenu entièrement exclusif.

Le service de podcast par abonnement Luminary, l'un des très rares à ne proposer que du contenu exclusif, a ainsi annoncé qu'il proposerait désormais son offre payante via Apple Podcast.

Lancé en 2019 après avoir levé quelque 100 millions de dollars, Luminary peinait jusqu'ici à atteindre une taille critique.

Mise en service il y a 15 ans avec quelque 3.000 titres, Apple Podcasts en propose désormais des millions. Tim Cook a promis que la plateforme avait été entièrement rénovée et qu'elle serait plus facile d'utilisation, avec des chaînes et des recommandations.

afp/rp