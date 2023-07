Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, se rend à Pékin jeudi pour une visite de trois jours, alors que les tensions commerciales entre les deux superpuissances mondiales montent encore d'un cran et qu'une décision sur les taux d'intérêt en Malaisie figure en tête du calendrier économique de la région. Les données commerciales australiennes et les chiffres de l'inflation taïwanaise sont également à l'ordre du jour, et les investisseurs en actions digèreront les résultats mitigés de Foxconn, l'un des principaux assembleurs d'iPhone pour Apple Inc.

Les actions asiatiques abordent la séance de jeudi sur la défensive, ayant sous-performé mercredi après que les chiffres ont montré que l'activité du secteur des services en Chine a progressé au rythme le plus lent en cinq mois au mois de juin.

Les résultats de Foxconn pourraient contribuer à dissiper la morosité, après que l'entreprise ait prévu mercredi un troisième trimestre plus prometteur avant la haute saison des achats à la fin de l'année. Mais cela n'est que relatif à une chute de près de 14 % du chiffre d'affaires du deuxième trimestre par rapport à l'année précédente.

La Chine reste au centre des préoccupations des investisseurs. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine semblent s'intensifier de jour en jour, la dernière flambée étant liée aux restrictions imposées par Pékin sur les exportations de certains métaux, ce qui n'est pas la meilleure toile de fond pour la visite de Mme Yellen jeudi. Les autorités américaines s'attendent à des discussions "franches" et Washington a déclaré qu'il s'opposait "fermement" aux nouvelles mesures de contrôle des exportations de gallium et de germanium, qui entrent dans la fabrication de semi-conducteurs et d'autres produits électroniques.

Quelle que soit l'issue de la visite de Mme Yellen, il n'y aura pas de solution miracle. L'ancien vice-ministre du commerce, Wei Jianguo, a déclaré que les contrôles n'étaient qu'un début.

En Malaisie, la banque centrale devrait laisser ses taux directeurs inchangés à 3,00 % et les maintenir à ce niveau jusqu'à la fin de l'année, s'alignant ainsi sur ses homologues indiens, sud-coréens, indonésiens et néo-zélandais qui ont déjà mis fin à leur cycle de resserrement monétaire.

L'inflation globale est tombée à 2,8 % en mai, son niveau le plus bas depuis un an, mais l'inflation de base n'a que légèrement diminué pour atteindre 3,5 %, ce qui laisse penser que la Bank Negara Malaysia (BNM) maintiendra son taux directeur à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

La banque centrale a procédé à une hausse surprise en mai. La semaine dernière, elle a déclaré qu'elle interviendrait sur le marché des changes pour stabiliser le ringgit et contrer ce qu'elle a qualifié de pertes récentes "excessives".

Le ringgit a été l'une des monnaies les moins performantes d'Asie au premier semestre, perdant près de 6 % de sa valeur par rapport au dollar.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain, en visite en Chine

- Commerce en Australie (mai)

- Inflation à Taiwan (juin)