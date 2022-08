Best Buy affirme que les ventes de smartphones coûteux se maintiennent avant le lancement du prochain iPhone

Les commentaires du plus grand détaillant américain d'électronique grand public interviennent à un moment où la flambée des prix de l'essence et des produits d'épicerie a incité à réduire les dépenses non essentielles.

Le directeur général de Best Buy, Corie Barry, a déclaré que les consommateurs se tournaient vers des alternatives moins chères dans des catégories telles que les téléviseurs, mais que la demande de smartphones coûteux restait forte.

"Il y a d'autres catégories, comme les téléphones portables, où la décision n'est pas tant de s'échanger vers le haut ou vers le bas. Vous voulez une certaine marque et vous voulez un certain type de téléphone", a déclaré Barry.

La semaine dernière, les analystes de J.P. Morgan ont exprimé des inquiétudes quant à l'enthousiasme suscité par les nouveaux iPhones, citant les attentes des consommateurs quant à une hausse des prix et à des nouvelles fonctionnalités limitées.

Best Buy a également déclaré mardi que les acheteurs soucieux des coûts pourraient retarder leurs achats de Noël jusqu'à la dernière minute cette année, à la recherche des meilleures offres.