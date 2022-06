Block va intégrer les paiements Square à la fonction "Tap to Pay" de l'iPhone d'Apple

Les actions de la société basée à San Francisco ont augmenté de 7 % à la suite de cette nouvelle.

La société a déclaré que les vendeurs seraient en mesure d'accepter les paiements sans contact en personne avec seulement leur iPhone et une application Square Point-of-Sales (POS), sans avoir besoin de matériel supplémentaire.

Block a déclaré qu'un programme d'accès anticipé aidera les vendeurs à tester l'intégration avec les iPhones cet été.

Apple avait précédemment déclaré que sa fonction "Tap to Pay" serait lancée plus tard cette année, Stripe et Shopify Point étant les premiers à proposer cette fonction aux clients professionnels aux États-Unis.

Le fabricant de l'iPhone a renforcé ses services fintech. Il a lancé sa propre carte de crédit avec Goldman Sachs en 2019 et travaillerait sur un service "acheter maintenant, payer plus tard".