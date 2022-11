Bob Iger, PDG de Disney, estime que la volonté de rentabiliser le streaming est une priorité.

M. Iger est responsable de l'adoption totale du streaming par Disney et du lancement de son service phare, Disney+, mais il a reconnu que la mesure du succès a changé. Les investisseurs de Wall street se concentrent désormais sur la rentabilité, et pas seulement sur les gains d'abonnés.

"Au lieu de courir après (les abonnés) avec un marketing agressif et des dépenses agressives en matière de contenu, nous devons commencer à courir après la rentabilité", a déclaré M. Iger lors d'une réunion publique sur le terrain de la société à Burbank, en Californie, selon une transcription des remarques vue par Reuters.

"Pour y parvenir, nous devons examiner de très près notre structure de coûts dans toutes nos activités".

Disney rejoint un certain nombre de sociétés de médias qui cherchent à développer leurs services de streaming sans sacrifier leurs activités cinématographiques ou télévisuelles.

Le conseil d'administration a annoncé qu'il avait installé Iger au poste de directeur général le 20 novembre après avoir écarté son successeur trié sur le volet, Bob Chapek, qui avait perdu le soutien des cadres supérieurs.

"Rempli de gratitude et d'excitation d'être de retour @WaltDisneyCo !", a tweeté Iger lundi avec une photo du siège de la société.

Depuis une scène sonore sur le terrain de Disney, Iger a déclaré qu'il revient à la société qu'il a dirigée pendant 15 ans avec un sentiment d'urgence. Il a dit qu'il avait récemment écouté la comédie musicale "Hamilton" de Lin-Manuel Miranda et qu'il avait été frappé par la chanson "What'd I Miss ?" (Qu'est-ce que j'ai raté ?), alors que Thomas Jefferson, le ministre américain en France, est appelé chez lui.

"Le statu quo a disparu. Beaucoup de choses ont changé. Mais le soleil brille toujours", a déclaré Iger.

Son prédécesseur, M. Chapek, a eu un mandat mouvementé à la tête de Disney. Le conseil d'administration lui a reconnu le mérite d'avoir fait naviguer la société à travers le pire de la pandémie, qui a entraîné la fermeture de ses parcs à thème et l'arrêt des productions.

Il s'est également opposé à la star de "Black Widow", Scarlett Johansson, au sujet de la décision de sortir le film simultanément dans les cinémas et en ligne, et au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, au sujet de la législation limitant les discussions en classe sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

Disney a également été sous la pression des investisseurs activistes, qui ont fait pression pour un changement.

Iger a déclaré qu'il prévoyait de maintenir le gel des embauches, instauré par Chapek, pendant qu'il évalue la structure des coûts de Disney. Il n'a pas proposé de calendrier sur la restructuration du groupe de distribution de films et de télévision de la société, Disney Media and Entertainment Distribution. CNBC a été la première à rapporter les détails, que Reuters a confirmés de manière indépendante.

Le directeur général de retour a refusé de répondre aux spéculations selon lesquelles Disney pourrait explorer une vente à Apple Inc, en notant : "Nous ne commentons jamais les acquisitions ou les cessions ou quoi que ce soit. Vous pouvez rapidement vous attirer beaucoup d'ennuis là-bas - et je ne veux pas quitter ce poste et finir en prison."

Iger a quitté la scène sous une ovation debout, selon une personne qui a assisté à la session.