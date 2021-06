Bourse: Believe chute pour ses premiers pas sur Euronext Paris

PARIS (Reuters) - L'action de la société française Believe, spécialisée dans l'accompagnement numérique d'artistes et de labels musicaux indépendants, plonge jeudi en Bourse pour ses débuts sur Euronext Paris.

A 10h18, le titre chutait de 12,35% à 17,09 euros.

Believe a annoncé mercredi soir qu'il s'introduirait en Bourse au prix de 19,50 euros, dans le bas de la fourchette qui avait été fixée entre 19,50 euros et 22,50 euros.

Basé à Paris, le groupe musical est spécialisé dans l'accompagnement des artistes et des labels indépendants. En France, il est notamment derrière le rappeur Jul.

Believe contribue aussi à la distribution musicale via des accords avec des plates-formes de streaming et de téléchargement telles que Spotify, Apple Music et Amazon Music.

Le groupe compte se développer sur le plan international mais aussi dans de nouvelles catégories comme la musique classique.

Les introductions en Bourse ont reçu un accueil mitigé à Paris ces derniers mois et le groupe Parts Holding Europe (PHE), spécialiste français de la distribution de pièces détachées automobile, a retiré la semaine dernière son projet d'introduction en Bourse à Paris du fait de conditions de marchés défavorables.

(Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)