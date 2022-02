Buffett déplore le manque de bons investissements alors que le bénéfice de Berkshire bat des records.

Dans sa lettre annuelle très lue adressée aux actionnaires de Berkshire, le milliardaire de 91 ans a exprimé sa grande confiance en Berkshire, affirmant que l'accent mis sur l'investissement dans des entreprises et des actions solides profite aux investisseurs qui ont la même vision à long terme.

"Les personnes qui sont à l'aise avec leurs investissements obtiendront, en moyenne, de meilleurs résultats que celles qui sont motivées par des gros titres, des bavardages et des promesses en constante évolution", a écrit M. Buffett.

Constatant généralement les risques de changements dans la politique mondiale, de terrorisme et de cyberattaques, Berkshire reste méfiant.

En 2020 et 2021, elle a trouvé plus de valeur en rachetant 51,7 milliards de dollars de ses propres actions. Buffett a déclaré que "nous trouvons peu de choses qui nous excitent" sur le marché boursier, et que les acquisitions majeures restent difficiles à trouver après six ans sans aucune acquisition.

"Aujourd'hui, les opportunités internes offrent de bien meilleurs rendements que les acquisitions", a-t-il écrit.

Nombre de ces opportunités semblent avoir porté leurs fruits en 2021.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 25 % pour atteindre un record de 27,46 milliards de dollars, avec plus d'un tiers provenant du chemin de fer BNSF et de Berkshire Hathaway Energy, malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement COVID-19. Au quatrième trimestre, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 45 %.

Le bénéfice net pour l'ensemble de l'année a plus que doublé pour atteindre le chiffre record de 89,8 milliards de dollars, grâce aux gains réalisés par Apple Inc, Bank of America Corp, American Express Co et d'autres actions du vaste portefeuille d'investissement de Berkshire.

À elle seule, la participation dans Apple totalisait 161,2 milliards de dollars au 31 décembre, soit plus de cinq fois les 31,1 milliards de dollars versés par Berkshire pour l'acquérir.

Les rachats d'actions ont totalisé un montant record de 27 milliards de dollars en 2021, et Buffett a déclaré que Berkshire, basé à Omaha, Nebraska, a racheté 1,2 milliard de dollars supplémentaires de ses actions en 2022.

"Il propose l'histoire d'un moteur de croissance à multiples facettes", a déclaré Tom Russo, associé chez Gardner, Russo & Quinn à Lancaster, en Pennsylvanie, et investisseur de longue date de Berkshire. "Le message principal est que Berkshire a trouvé des entreprises magnifiques, alors célébrons-les".

QUATRE GIANTS

Dans sa lettre, Buffett a vanté ce qu'il a appelé les "quatre géants" de Berkshire, notamment ses opérations d'assurance massives, BNSF, Berkshire Hathaway Energy et la participation dans Apple.

"Notre objectif est d'avoir des investissements significatifs dans des entreprises présentant à la fois des avantages économiques durables et un PDG de premier ordre", écrit Buffett.

Il a également déclaré que Berkshire privilégie une "sorte de bénéfices à l'ancienne", dont 6 milliards de dollars l'année dernière pour son chemin de fer BNSF, faisant ainsi ombrage aux entreprises qui peuvent manipuler leurs résultats pour faire grimper le cours de leurs actions.

"Les "ajustements" trompeurs des bénéfices - pour utiliser une description polie - sont devenus à la fois plus fréquents et plus fantaisistes au fur et à mesure de la hausse des actions", écrit Buffett. "En termes moins polis, je dirais que les marchés haussiers engendrent des bulles bavardes....".

Berkshire a terminé l'année dernière avec 146,7 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents, pas un record mais proche.

Buffett s'est engagé à garder plus de 30 milliards de dollars en caisse, après avoir longtemps dit que 20 milliards de dollars étaient le minimum.

Il s'agit en partie de protéger Berkshire contre les pertes dans ses activités d'assurance, qui comprennent l'assureur automobile Geico et une activité d'assurance contre les catastrophes majeures telles que les ouragans.

Les plus de 90 unités opérationnelles de la société comprennent également les glaces Dairy Queen, les bonbons See's et plusieurs entreprises industrielles, dont Precision Castparts, un fabricant de pièces d'avion durement touché par la pandémie.

Berkshire a également indiqué samedi qu'il prévoyait pour la première fois depuis 2019 d'organiser son habituel week-end des actionnaires à Omaha, y compris l'assemblée annuelle du 30 avril.

"Woodstock pour les capitalistes", comme Buffett appelle ce week-end, attire généralement environ 40 000 personnes pour du shopping, des repas, une course de 5 kilomètres et d'autres événements.

Une preuve de la vaccination par le COVID-19 sera exigée pour assister à la réunion annuelle et obtenir certaines réductions sur les achats.