Buffett monte sur scène lors de la réunion de Berkshire et parle des vertus de l'argent liquide

Warren Buffett est monté sur scène samedi lors de la première réunion annuelle des actionnaires en personne de Berkshire Hathaway Inc. depuis 2019, où les actionnaires pourront l'interroger sur tout, de la gouvernance d'entreprise aux nouveaux investissements potentiels, en passant par son opinion sur l'économie.

Buffett, 91 ans, président et chef de la direction de Berkshire, et le vice-président Charlie Munger, 98 ans, répondront aux questions des actionnaires pendant environ cinq heures lors de la réunion à Omaha, Nebraska. Les vice-présidents Greg Abel, successeur désigné de Buffett au poste de PDG, et Ajit Jain se sont également joints à eux.

Dans son discours d'ouverture, M. Buffett a évoqué les vertus de la détention de quantités importantes de liquidités.

"Nous aurons toujours beaucoup de liquidités. Nous croyons qu'il faut avoir des liquidités. C'est comme l'oxygène, il est là tout le temps mais s'il disparaît pendant quelques minutes, c'est fini. Nous aurons toujours beaucoup de liquidités".

Les résultats de Berkshire publiés plus tôt dans la journée de samedi ont montré que sa pile de liquidités a diminué de plus de 40 milliards de dollars pour atteindre environ 106 milliards de dollars.

Avant l'ouverture des portes à 7 heures CDT (1200 GMT), des milliers de personnes se sont massées devant l'arène du CHI Health Center dans le centre-ville d'Omaha, où elles ont pu discuter avec d'autres fidèles de Berkshire.

"J'ai acheté une chaise chez Walmart pour pouvoir m'asseoir", a déclaré Tom Spain, fondateur de Henry Spain Investment Services à Market Harborough, en Angleterre, qui est arrivé à 3 h 15 CDT pour assister à sa troisième réunion. "Tout le monde l'a utilisé. L'année prochaine, je pourrais apporter un énorme conteneur de café et le distribuer."

Lauritz Fenselau, 23 ans, propriétaire d'une startup de logiciels, originaire de Francfort, en Allemagne, est arrivé à 4 h CDT pour sa première réunion.

"Warren et Charlie sont les prêtres. C'est comme un pèlerinage", a-t-il déclaré. "J'ai pris trois vols et 16 heures pour arriver ici, alors je voulais être là tôt".

Andres Avila, de Boston, grand fan de Buffett, est arrivé à Omaha cinq heures seulement avant de faire la queue à 4 h 45 du matin.

"J'ai dit : Je fais déjà le voyage pour ça. Autant avoir la meilleure place possible", a déclaré Avila, portant un parapluie pour parer à la pluie. "J'ai un groupe de mes idoles ici".

Berkshire a également déclaré que le bénéfice d'exploitation a peu changé au premier trimestre, car de nombreuses entreprises ont pu augmenter leurs revenus malgré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la variante Omicron du COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Berkshire a également déclaré avoir dépensé plus de 51 milliards de dollars en actions, y compris une participation beaucoup plus importante dans Chevron Corp. Elle a ralenti les rachats de ses propres actions à 3,2 milliards de dollars au cours du trimestre, et n'en a racheté aucune en avril.

La réunion pourrait aborder des questions telles que les investissements récents, une réserve de liquidités toujours aussi importante, les rachats d'actions, la hausse de l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, et même la question de savoir si quelqu'un d'autre que Buffett devrait présider la société.

Calpers, le plus grand fonds de pension public américain, et d'autres investisseurs demandent à Berkshire de remplacer Buffett par un président indépendant et de divulguer la manière dont ses dizaines d'entreprises favorisent la diversité et abordent les risques climatiques et leur atténuation. Buffett resterait chef de la direction.

La réunion est diffusée en ligne sur cnbc.com https://www.cnbc.com/brklive22. Berkshire https://www.berkshirehathaway.com a diffusé ses premières réunions sur le Web en 2016.