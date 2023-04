Canal + s'unit avec Apple à compter du 20 avril

La groupe Canal + a annoncé avoir signé un partenariat stratégique et pluriannuel avec Apple. Concrètement, dès le 20 avril, toutes les offres de la chaîne cryptée s’enrichissent avec l’arrivée d’Apple TV+, le service de streaming primé d’Apple. Ses contenus pourront être visionnés directement sur myCanal "et dans l’univers Canal + des décodeurs des partenaires et des décodeurs Canal +", a fait savoir un communiqué commun.



La filiale de Vivendi diffusera également sur sa chaîne Canal+ des séries originales d'Apple comme notamment "The Morning Show", "Foundation" et "Téhéran".



L'offre concerne "dans un premier temps" la France et la Suisse et sera étendue à la République Tchèque et à la Slovaquie, territoires couverts par Canal+, a encore précisé le groupe français dirigé par Maxime Saada.