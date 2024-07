C'est une semaine importante pour les banques centrales : les responsables politiques aux États-Unis, au Japon et en Grande-Bretagne doivent réexaminer les taux d'intérêt et les marchés s'inquiètent de l'augmentation des bénéfices des géants américains de la technologie.

Au Venezuela, les électeurs se rendent aux urnes pour élire un président.

Kevin Buckland à Tokyo, Ira Iosebashvili et Rodrigo Campos à New York et Amanda Cooper à Londres vous donnent un aperçu de ce qui se passera sur les marchés au cours de la semaine à venir.

1/QUESTION DE SEPTEMBRE

La chute brutale des marchés ces derniers jours braque les projecteurs sur la Réserve fédérale, qui conclut mercredi sa réunion de politique monétaire de juillet.

Des signes d'inquiétude économique de la part de la Fed pourraient donner aux investisseurs - déjà troublés par les turbulences des valeurs technologiques américaines - une raison supplémentaire de s'inquiéter. En l'état actuel des choses, les investisseurs estiment que le moment d'assouplir la politique monétaire approche rapidement : les contrats à terme liés au taux des fonds fédéraux montrent que les investisseurs évaluent à plus de 90 % les chances d'une réduction des taux en septembre, compte tenu des signes de ralentissement de l'inflation et d'un début de ralentissement du marché de l'emploi.

Les données sur l'emploi américain attendues le 2 août donneront aux investisseurs l'occasion d'évaluer si les signes graduels de ralentissement qui ont renforcé les attentes de réduction des taux se sont poursuivis en juillet. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les États-Unis aient créé 185 000 emplois en juillet, contre 206 000 le mois précédent.

2/LES COLÈRES TECHNOLOGIQUES

Les investisseurs effrayés sont également confrontés à un champ de mines de résultats des grandes entreprises technologiques, avec des ratés qui menacent de faire chuter un marché en proie à des inquiétudes sur les valorisations des actions.

Microsoft devrait publier ses résultats mardi, suivi de Meta, la société mère de Facebook, mercredi, puis d'Apple et d'Amazon jeudi. Des chiffres décevants pourraient raviver les inquiétudes qui ont provoqué une chute vertigineuse des actions américaines mercredi, lorsque le S&P 500 et le Nasdaq ont connu leur pire journée depuis fin 2022.

La forte hausse des valeurs technologiques a peut-être placé la barre très haut pour leurs résultats. Alphabet, la société mère de Google, dont les résultats ont été l'un des éléments déclencheurs de la récente chute, a en fait annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, mais les investisseurs ont commencé à craindre que l'augmentation des dépenses consacrées à l'infrastructure de l'intelligence artificielle ne réduise les marges, ce qui a fait chuter les actions de 5 %.

3/LES HAUSSES ET LES PICS

Les spéculations se multiplient sur le fait que la Banque du Japon pourrait relever ses taux mercredi, après que des personnalités politiques de premier plan - dont le Premier ministre - ont laissé entendre qu'une normalisation de la politique à court terme était nécessaire.

Ce n'est pas la nécessité de mettre fin à des décennies de mesures de relance extraordinaires qui est au cœur de leurs arguments. C'est plutôt l'effet étouffant de la faiblesse du yen sur les ménages et les entreprises qui semble faire du taux de change une question centrale pour la convention de direction du Parti libéral démocrate au pouvoir en septembre.

Le fait que la monnaie ait rebondi de 10 yens pour un dollar depuis ses plus bas niveaux en trois décennies au début du mois n'a pas dissuadé certains de prédire une hausse en juillet. Ils affirment que la BOJ peut en avoir pour son argent en procédant à une hausse dans un contexte de remontée du yen. D'autres s'inquiètent de la fragilité de l'économie et de la faiblesse du moral des consommateurs, qui ne pourraient pas résister à la hausse des coûts d'emprunt, alors que le ralentissement de la croissance américaine devrait déjà avoir un effet d'entraînement.

La Banque d'Angleterre se réunit jeudi et, à l'heure actuelle, les marchés considèrent qu'il y a environ 48 % de chances que les taux baissent pour la première fois depuis mars 2020. La croissance est modeste et l'inflation des prix à la consommation est revenue à 2 %. Pourtant, la croissance des salaires et l'inflation dans le secteur des services s'avèrent plus difficiles à gérer et plus chaudes qu'un certain nombre de décideurs politiques de la vieille dame de Threadneedle Street, comme on appelle la Banque d'Angleterre, ne le souhaiteraient. Clare Lombardelli, la nouvelle gouverneure adjointe, pourrait avoir le vote décisif, car les huit autres membres du comité de politique monétaire sont divisés sur la question de savoir s'il faut maintenir ou réduire les taux d'intérêt. Les consommateurs britanniques ressentent peut-être la pression des taux d'intérêt, qui sont à leur plus haut niveau depuis 14 ans, mais les banques en ont certainement récolté les fruits. Les marchés suivront les résultats de HSBC, Barclays et Standard Chartered pour se faire une idée de la manière dont elles s'en sortiront lorsque les coûts d'emprunt, et les bénéfices qu'elles en tirent, commenceront à baisser.

5/Une QUESTION DE PLUSIEURS MILLIARDS Les Vénézuéliens élisent leur président dimanche. Le candidat de l'opposition Edmundo Gonzalez mène les sondages avec 20 points d'avance sur le président sortant Nicolas Maduro, qui a promis que l'élection serait transparente, mais a forcé la gagnante des primaires de l'opposition, Maria Corina Machado, à se retirer de la course. Les résultats et le déroulement du scrutin ne constituent qu'une partie du puzzle qui déterminera les futures sanctions américaines à l'encontre du Venezuela - la bataille pour la Maison Blanche devant, bien entendu, se dérouler en novembre. Les restrictions actuelles comprennent l'interdiction d'acheter des obligations directement au gouvernement vénézuélien. Cela exclut, pour l'instant, la restructuration de quelque 60 milliards de dollars d'obligations internationales dues par le gouvernement et la compagnie pétrolière publique PDVSA. Les obligations du Venezuela et de PDVSA en défaut de paiement se négocient à des niveaux très défavorables de 13 à 22 cents, mais elles se sont fortement redressées depuis la fin de l'année dernière, où elles ne valaient qu'un seul chiffre. Les investisseurs surveillent de très près la façon dont Maduro gère les élections.