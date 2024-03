Le marché boursier américain a démarré l'année 2024 en trombe, l'optimisme à l'égard de l'économie et des baisses de taux d'intérêt s'étant conjugué à l'exubérance des opportunités commerciales dans le domaine de l'intelligence artificielle pour créer un cocktail puissant pour les actions.

L'indice de référence S&P 500 a gagné 10 % depuis le début de l'année, alors qu'il ne reste plus qu'une journée de cotation au premier trimestre, dans le prolongement d'une hausse qui a commencé à la fin de 2023. Fin janvier, le S&P 500 a atteint son premier record en deux ans et n'a pas regardé en arrière, établissant plus d'une douzaine de sommets sans repli significatif depuis le début de l'année, en passe de réaliser sa plus forte progression au premier trimestre depuis 2019.

Fin février, le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a également enregistré son premier record depuis novembre 2021.

La clé des gains de cette année a été la confiance des investisseurs dans le fait que l'économie est prête pour un "atterrissage en douceur", dans lequel l'inflation se modère mais l'économie évite un ralentissement sévère.

Soixante-deux pour cent des gestionnaires de fonds considèrent qu'un atterrissage en douceur est l'issue la plus probable pour l'économie au cours des 12 prochains mois, tandis que seulement 11 % prévoient un "atterrissage brutal", selon la dernière enquête mensuelle de BofA Global Research publiée au début du mois de mars.

La réunion de la Réserve fédérale au début du mois, au cours de laquelle la banque centrale a maintenu sa prévision de trois réductions des taux d'intérêt cette année tout en revoyant à la hausse ses perspectives économiques, a également encouragé de nombreux investisseurs.

Les actions ont été en mesure de défier la hausse des rendements des bons du Trésor, après que cette hausse ait été un point de pression pour les actions en 2023. Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans se situait aux alentours de 4,2 %, contre 3,86 % à la fin de l'année dernière.

"Alors que le deuxième trimestre démarre, nous continuons de penser que le contexte à court terme est plus favorable à la prise de risque....", ont déclaré les stratèges du BlackRock Investment Institute, qui surpondère les actions américaines, dans une note publiée cette semaine. "Nous pensons que l'appétit pour le risque peut s'étendre au-delà de la technologie, car de plus en plus de secteurs adoptent l'IA, et que la confiance du marché est soutenue par les récents messages de la Fed et la baisse généralisée de l'inflation."

Cet optimisme a contribué à faire grimper les valorisations des actions. Le ratio cours/bénéfice à terme du S&P 500 a grimpé à environ 21, son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans, selon LSEG Datastream.

Le marché boursier continue d'être propulsé par certaines des sociétés à grande capitalisation qui ont ouvert la voie en 2023.

Mais après que les "Sept Magnifiques" de la technologie et de la croissance ont affiché des gains considérables en 2023, cette année les a vus s'éloigner les uns des autres.

Nvidia continue de briller, bondissant de plus de 80 % depuis le début de l'année grâce à ses puces de référence pour l'IA. Meta Platforms est un autre grand gagnant de l'année, bondissant d'environ 40 %, la société mère de Facebook ayant versé son premier dividende en février.

D'autres mégacapitalisations n'ont pas aussi bien résisté. Les actions d'Apple ont chuté de 10 %, le fabricant de l'iPhone ayant souffert de la pression exercée sur ses activités en Chine et par les autorités de régulation antitrust. Tesla a chuté d'environ 28 %, en raison des inquiétudes concernant la demande de véhicules électriques.

Selon S&P Dow Jones Indices, à la fin de la semaine dernière, les Sept Magnifiques étaient à l'origine de 40 % des gains réalisés depuis le début de l'année par le S&P 500. Ce chiffre est à comparer à la part de plus de 60 % du groupe des mégacapitalisations l'année dernière.

D'autres actions ont contribué à combler le retard cette année, ce qui indique que la reprise se généralise.

La technologie et les services de communication - deux secteurs qui regroupent à eux deux cinq des Sept Magnifiques - sont les secteurs les plus performants du S&P 500 depuis le début de l'année. Mais les secteurs de l'énergie, de la finance et de l'industrie sont également plus performants que le S&P 500.

Les performances récentes "donnent des signes précoces que les investisseurs commencent à chercher des opportunités en dehors des grandes entreprises technologiques et en prévision de la baisse des taux d'intérêt plus tard dans l'année", a déclaré Anthony Saglimbene, stratégiste en chef du marché chez Ameriprise, dans un commentaire sur le marché lundi.

Depuis le début de l'année, les investisseurs sont également obnubilés par les entreprises susceptibles de bénéficier de l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle.

Nvidia a été la tête d'affiche de l'enthousiasme pour l'IA, mais une série de fabricants de puces et d'autres valeurs technologiques ont également enregistré des gains massifs, notamment Super Micro Computer et Arm Holdings. Dernier signe en date de la ferveur pour l'IA, les actions de la société de puces Astera Labs ont plus que doublé depuis leur introduction en bourse il y a une semaine.