Correctif : APPLE va investir 430 milliards de dollars aux Etats-Unis sur 5 ans

Une erreur s'est glissée dans le titre de notre dernière dépêche sur Apple. Il s'agit bien de 430 milliards de dollars d'investissements.



Apple a annoncé une accélération de ses investissements aux États-Unis, avec des plans visant à apporter de nouvelles contributions de plus de 430 milliards de dollars et à créer 20 000 nouveaux emplois dans le pays au cours des cinq prochaines années. Le créateur de l'iPhone compte notamment investir des dizaines de milliards de dollars pour le développement de puces de nouvelle génération et l'innovation 5G dans neuf États américains.



Dans le cadre de ses investissements et de son expansion, Apple prévoit d'investir plus d'un milliard de dollars en Caroline du Nord où il va commencer la construction d'un nouveau campus et d'un centre d'ingénierie dans la région du Research Triangle. Cet investissement permettra de créer au moins 3 000 nouveaux emplois dans les domaines de l'apprentissage automatique (machine learning), de l'intelligence artificielle, du génie logiciel et d'autres domaines de pointe.