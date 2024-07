Des fonctionnaires indiens du ministère du travail ont visité cette semaine une usine Foxconn dans le sud du pays et ont interrogé les cadres sur les pratiques d'embauche de l'entreprise, a déclaré un responsable, après que Reuters a rapporté que le principal fournisseur d'Apple avait rejeté les femmes mariées des postes d'assemblage de l'iPhone.

Une équipe de cinq membres du département régional du travail du gouvernement fédéral a visité l'usine Foxconn près de Chennai, dans l'État du Tamil Nadu, le 1er juillet et s'est entretenue avec les directeurs de l'entreprise et les responsables des ressources humaines, a déclaré mercredi par téléphone à Reuters A. Narasaiah, le commissaire régional du travail.

Foxconn n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, tandis qu'Apple n'a pas répondu aux questions de Reuters sur cette visite.

Ces demandes interviennent après que le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a demandé la semaine dernière aux fonctionnaires de l'État et au bureau du commissaire régional au travail du gouvernement fédéral de fournir des rapports détaillés sur la question, à la suite de l'enquête de Reuters sur les pratiques d'embauche dans l'usine de fabrication.

"Nous collectons des informations et avons demandé à l'entreprise de présenter des documents tels que les politiques de l'entreprise, les politiques de recrutement", ainsi que des preuves de conformité avec les lois du travail et des informations sur les prestations de maternité et de retraite, a déclaré M. Narasaiah. "Ils nous ont dit qu'ils ne pratiquaient pas de discrimination.

Selon M. Narasaiah, Foxconn a déclaré aux fonctionnaires du travail que l'usine employait 41 281 personnes, dont 33 360 femmes. Parmi ces femmes, quelque 2 750, soit environ 8 %, étaient mariées, a-t-il ajouté, citant la déclaration de Foxconn.

Foxconn n'a pas ventilé les chiffres du personnel dans des domaines spécifiques tels que l'assemblage de l'iPhone, où Reuters a rapporté que la discrimination avait lieu, a déclaré M. Narasaiah. Il a ajouté que les inspecteurs du travail avaient interrogé 40 femmes mariées à l'intérieur de l'usine, qui n'ont soulevé aucun problème de discrimination.

M. Narasaiah a déclaré qu'il ne prévoyait pas pour l'instant d'interroger les agents de recrutement tiers de Foxconn, qui recherchent des candidats et les amènent à l'usine pour des entretiens.

Une enquête de Reuters publiée la semaine dernière a révélé que Foxconn excluait systématiquement les femmes mariées des postes d'assemblage dans sa principale usine indienne de fabrication d'iPhone, au motif qu'elles ont plus de responsabilités familiales que leurs homologues célibataires. Des sources RH de Foxconn et des agents d'embauche tiers ont cité les obligations familiales, les grossesses et un taux d'absentéisme plus élevé comme raisons de ne pas embaucher des femmes mariées.

Le rapport a également révélé que Foxconn, dont le siège est à Taïwan, assouplit la pratique consistant à ne pas embaucher de femmes mariées pendant les périodes de forte production.

L'affaire a suscité des débats sur les chaînes de télévision, des éditoriaux dans les journaux et des appels de personnalités de l'opposition et de groupes de femmes, y compris au sein du parti de M. Modi, à enquêter sur cette affaire.

En réponse à l'enquête de Reuters, Apple et Foxconn ont reconnu des lacunes dans leurs pratiques d'embauche en 2022 et ont déclaré qu'ils s'étaient efforcés de résoudre ces problèmes. Toutes les pratiques discriminatoires documentées par Reuters dans l'usine du Tamil Nadu ont toutefois eu lieu en 2023 et 2024. Les entreprises n'ont pas abordé ces cas.

Foxconn, également connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry, a déclaré précédemment qu'il "réfute vigoureusement les allégations de discrimination en matière d'emploi fondées sur l'état civil, le sexe, la religion ou toute autre forme".

Apple a déclaré que tous ses fournisseurs, y compris Foxconn, embauchent des femmes mariées et que "lorsque des préoccupations concernant les pratiques d'embauche ont été soulevées pour la première fois en 2022, nous avons immédiatement pris des mesures et travaillé avec notre fournisseur pour effectuer des audits mensuels afin d'identifier les problèmes et de s'assurer que nos normes élevées sont respectées".

La législation indienne n'interdit pas aux entreprises de pratiquer une discrimination à l'embauche fondée sur l'état civil, bien que les politiques d'Apple et de Foxconn interdisent de telles pratiques dans leurs chaînes d'approvisionnement. (Reportage d'Aditya Kalra ; rédaction de David Crawshaw et Raju Gopalakrishnan)