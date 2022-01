Donald Trump prévoit de lancer son réseau social le 21 février

6 janvier (Reuters) - Le groupe de l'ancien président américain Donald Trump prévoit de lancer l'application mobile de son nouveau réseau social le 21 février, montrent des données de l'App Store d'Apple.

TRUTH Social, présentée par le Trump Media & Technology Group (TMTG) comme une alternative à Twitter, dont Donald Trump a été exclu après l'assaut de ses partisans contre le Capitole le 6 janvier 2021, est disponible à la pré-commande avant d'entrer en service le mois prochain.

Dans un discours marquant l'anniversaire de l'attaque du Congrès des Etats-Unis, qui visait à empêcher les élus de certifier son élection, le président Joe Biden a accusé jeudi son prédécesseur de représenter encore aujourd'hui une menace pour la démocratie américaine.

Donald Trump a pour sa part renoncé ce jeudi à prendre la parole pendant une conférence de presse à Mar-e-Lago, sa résidence de luxe en Floride, promettant de s'exprimer à la place le 15 janvier pendant un meeting dans l'Arizona.

TMTG et Apple n'ont pas répondu aux sollicitations de Reuters mais une source au fait du dossier a confirmé que l'application mobile devait entrer en service le 21 février. (Krystal Hu à Toronto et Helen Coster à New York, version française Tangi Salaün)