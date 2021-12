ENCHERE DU MATIN-Omicron pour Noël

20 décembre - Un regard sur la journée à venir par Danilo Masoni.

Les grandes décisions des banques centrales étant passées, les investisseurs peuvent désormais se concentrer entièrement sur les développements du COVID-19. Et ce qu'ils voient ne semble pas bon.

Les Néerlandais sont en confinement, les Européens font face à de nouvelles restrictions, et les responsables exhortent les Américains à se faire vacciner - des développements qui anéantissent l'espoir que la fin de la pandémie pourrait être proche.

Alors qu'Omicron resserre son emprise sur Noël, le sentiment de perte de risque s'accroît également. Les contrats à terme annoncent une baisse de 2 % des actions européennes, le pétrole a perdu plus de 2 dollars le baril dans les échanges asiatiques, et les valeurs refuges comme l'or et le yen japonais sont très demandées.

La crainte est que les hospitalisations et les décès dus à l'Omicron puissent encore mettre les systèmes de santé nationaux sous pression, étant donné la rapidité avec laquelle il se propage même si les symptômes sont légers.

Si l'on ajoute à cela le revirement hawkish de la Réserve fédérale la semaine dernière, les nouveaux obstacles auxquels se heurte le projet de loi d'investissement de 1 750 milliards de dollars du président américain Joe Biden, les inquiétudes concernant la croissance et la confiance semblent bien placées. En effet, Goldman Sachs n'a pas tardé à réduire les prévisions de croissance américaine pour la majeure partie de l'année prochaine.

Ailleurs, la Chine a réduit son taux de référence pour la première fois en 20 mois afin de soutenir le ralentissement de son économie, ce qui a fait chuter le yuan à son plus bas niveau depuis 10 jours.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés lundi :

* La menace Omicron plane sur les vacances d'hiver en Europe et aux États-Unis.

* La Chine réduit le taux de référence des prêts, le marché prévoit un nouvel assouplissement en 2022.

* Manchin porte un coup fatal au projet de loi de Biden sur les dépenses de 1,75 trillion de dollars.

* Prix des maisons au Royaume-Uni selon RightMove