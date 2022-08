Exclusif : Deezer va commencer son expansion en Allemagne en utilisant le modèle du Brésil et de la France - PDG

Folgueira, qui est devenu PDG il y a un an, a déclaré que la société souhaite reproduire sa stratégie brésilienne dans d'autres pays, mais qu'elle ne se concentrera pour l'instant que sur une poignée d'entre eux. Le Brésil est le deuxième marché de Deezer.

"Je pense qu'au Brésil, nous avons pu reproduire le modèle que nous avons réussi à mettre en place en France, c'est-à-dire que nous entrons sur le marché avec de grands partenaires stratégiques - comme TIM, Globo et Mercado Libre ici - qui nous aident vraiment à prendre de l'ampleur", a-t-il déclaré.

L'Allemagne est le prochain pays sur la liste de l'entreprise, avec un partenariat local avec RTL Group.

"Nous lançons Deezer à l'intérieur de l'application RTL+, et cela se fera dans les prochaines semaines. Cela nous donnera une entrée très forte sur le marché allemand", a déclaré Folgueira.

"Nous nous attendons à ce que l'Allemagne devienne le moteur de croissance de l'entreprise pour les prochaines années grâce à cela. Nous cherchons à reproduire ce modèle français et brésilien couronné de succès."

En juillet, Deezer - l'une des premières "licornes" de France - a fait le saut pour une introduction en bourse (IPO) attendue depuis longtemps, ce que les analystes ont considéré comme un geste audacieux compte tenu de la situation économique mondiale actuelle.

Les actions de la société ont chuté de 59 % dans les jours qui ont suivi l'introduction en bourse, avant d'effacer une partie de ces pertes.

"Le fait que nous ayons pu entrer en bourse et lever 143 millions d'euros dans la situation actuelle ... montre la force de notre entreprise et de notre industrie", a déclaré M. Folgueira.

Fondée en 2007, un an seulement après son rival Spotify, Deezer envisageait d'entrer en bourse depuis des années. Elle a reporté ses précédents projets d'introduction en bourse en 2015 en raison des conditions du marché.

Folgueira a déclaré que l'introduction en bourse était nécessaire pour lever des capitaux afin d'exécuter les plans d'expansion de Deezer et que la société était suffisamment stable pour le faire, ajoutant qu'elle voulait également créer des liquidités pour certains de ses investisseurs et ouvrir un espace pour "une éventuelle fusion-acquisition en cours de route."

Le PDG a déclaré qu'ils envisageraient éventuellement une expansion sur d'autres marchés, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, où l'entreprise est peu présente.

"Pour que nous puissions vraiment connaître une grande croissance, nous devons trouver un moyen de pénétrer et de craquer ces marchés. Si nous pouvons voler des parts de marché et concurrencer Spotify, Apple, Amazon en France et au Brésil, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas le faire ailleurs dans le monde."

Deezer comptait 9,6 millions d'abonnés à la fin de l'année 2021, ce qui est encore bien inférieur aux 180 millions d'abonnés premium de Spotify à l'époque.