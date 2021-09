Facebook souffre de la mise à jour de l'iPhone limitant la collecte de données

New York (awp/afp) - Facebook décrochait en Bourse mercredi après avoir annoncé que la mise à jour du système d'exploitation de l'iPhone affectait sensiblement ses revenus publicitaires, faute de pouvoir collecter autant de données qu'auparavant.

Vers 15H50 GMT, le titre coté au Nasdaq abandonnait 3,62% à 344,53 dollars.

Lancée fin avril, la nouvelle version du système d'exploitation d'Apple, iOS, inclut de nouveaux éléments visant à renforcer la protection des données des utilisateurs.

La version 14.5 d'iOS demande au propriétaire du téléphone s'il souhaite ou non permettre à une application téléchargée sur l'appareil de suivre son parcours en ligne en dehors de l'app.

S'il refuse, l'application ne peut plus collecter de données lorsque l'utilisateur surfe sur internet et se rend sur d'autres sites ou applications.

Facebook avait déjà indiqué, lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre, fin juillet, que ces mises à jour auraient des effets plus prononcés au troisième trimestre sur les revenus publicitaires du groupe.

"Beaucoup d'entre vous nous ont dit que l'impact sur vos dépenses publicitaires (de la mise à jour) avait été plus important que prévu", a écrit Graham Mudd, vice-président de Facebook en charge du marketing produit, dans un message adressé aux clients du groupe.

"Le coût induit pour atteindre vos objectifs a peut-être augmenté et il est devenu plus difficile de mesurer (le succès de) vos campagnes (publicitaires) sur notre plateforme", a-t-il poursuivi, dans un billet de blog.

Faute de pouvoir déterminer dans de nombreux cas si l'utilisateur de Facebook s'est ensuite rendu sur l'app ou le site de l'annonceur, voire a procédé à un achat, il est plus difficile de connaître l'efficacité d'une publicité.

Graham Mudd a mis en avant, pour les annonceurs, une série d'outils et d'ajustements possibles pour mieux appréhender l'efficacité d'une campagne publicitaire sur Facebook, même s'il s'agit plus d'une stratégie de contournement et que les contraintes liées au nouvel iOS demeurent fortes.

Le réseau social a aussi annoncé une série d'initiatives et d'investissements pour mieux mesurer l'effet d'une campagne pour l'annonceur.

afp/rp