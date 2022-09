Factbox-Apple lance l'iPhone 14 avec une messagerie d'urgence par satellite, une montre d'aventure

Les modèles iPhone 14, à partir de 799 $, testeront la capacité d'Apple à arracher des dollars à sa clientèle relativement aisée, dont les dépenses sont restées stables jusqu'à présent malgré le ralentissement économique.

Voici une liste des principaux lancements d'Apple lors de l'événement "Far out" :

IPHONE 14 AVEC CONNECTIVITÉ SATELLITE

Apple a ajouté une nouvelle "fonction SOS d'urgence par satellite", permettant aux utilisateurs d'établir une connexion avec un satellite pour envoyer des textes depuis des endroits éloignés. La société a déclaré avoir mis en place des centres de relais pour activer cette fonctionnalité.

La nouvelle série 14 comprendra quatre modèles : iPhone 14, Plus, Pro et ProMax.

Les téléphones sont équipés de caméras améliorées, de capteurs plus précis et d'une nouvelle fonction de détection des collisions. Les iPhone 14 et 14 Plus seront équipés de la puce bionique A15, tandis que les modèles Pro seront équipés de la puce A16.

Prix : À partir de 799 $ pour l'iPhone 14, 899 $ pour l'iPhone 14 Plus, 999 $ pour l'iPhone 14 Pro et 1 099 $ pour l'iPhone 14 Pro Max.

Disponibilité : Les précommandes commencent à partir du 9 septembre, disponible à partir du 16 septembre.

APPLE WATCH ULTRA

Présentée comme la "montre la plus robuste et la plus performante jamais conçue par Apple", la toute nouvelle série est destinée aux personnes intéressées par l'aventure en plein air, les sports nautiques et l'entraînement d'endurance.

Elle propose 60 heures d'autonomie, une boussole dans le cadran et une nouvelle application Oceanic Plus pour les plongeurs sous-marins amateurs.

Prix : 799

Disponibilité : À partir du 23 septembre

WATCH SÉRIE 8

La toute dernière série de montres est dotée d'un capteur de température qui fonctionnera en conjonction avec l'application de suivi du cycle menstruel lancée précédemment pour détecter rétroactivement l'ovulation.

La montre est également dotée d'un système avancé de détection des accidents qui permet d'avertir les services d'urgence, et elle est résistante à la natation, à la poussière et aux fissures.

Prix : à partir de 399 $.

Disponibilité : À partir du 16 septembre

Séparément, Apple a présenté la deuxième génération de sa Watch SE, moins chère, pour 249 $, avec la fonction de détection d'accident.

AIRPODS PRO

Les AirPods mis à niveau disposent d'un son spatial personnalisé, d'une annulation du bruit deux fois plus importante que celle de son prédécesseur et d'un contrôle tactile amélioré permettant de régler le volume d'un léger glissement.

Les Airpods ont également jusqu'à six heures d'autonomie d'écoute, soit une amélioration de 33 % par rapport à la version précédente.

Prix : 249

Disponibilité : Commandes à partir du 9 septembre, disponibles à partir du 23 septembre.