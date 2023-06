Factbox - Voici ce qu'Apple a dévoilé lors de la WWDC : Vision Pro, MacBook Air 15 pouces, mises à jour OS

Le Vision Pro d'Apple, opposé à la gamme Quest de Meta Platforms Inc. et au PlayStation VR du groupe Sony, marque l'entrée du fabricant de l'iPhone dans une nouvelle catégorie de produits depuis le lancement de l'Apple Watch il y a neuf ans.

Voici les principaux lancements effectués lors de l'événement :

VISION PRO

Après des mois de spéculation, Apple a enfin présenté son casque AR. À partir de 3 499 $ - trois fois l'appareil le plus cher de Meta - il commencera à être vendu au détail au début de l'année prochaine. Ce casque, qui ressemble à un masque de ski, associe des fonctions de réalité virtuelle et de réalité augmentée, ce qui permet à son utilisateur de voir des contenus numériques superposés à son environnement.

Les utilisateurs peuvent projeter virtuellement les applications sur l'espace qui les entoure et contrôler les interactions avec les applications par le mouvement des yeux, les gestes de la main et la voix.

Apple a déclaré que l'appareil fonctionnerait avec le service de streaming Disney+, la suite Office de Microsoft Corp. et les applications d'Adobe Inc.

Vision Pro est équipé de 12 caméras et d'une couronne numérique similaire à celle de l'Apple Watch pour basculer entre les environnements AR et VR. Il fonctionne avec une batterie externe d'une capacité de deux heures et se connecte à l'appareil au moyen d'un câble encliquetable.

Le casque est alimenté par la puce M2 d'Apple et une nouvelle puce sur mesure appelée R1, qui, selon Apple, est conçue pour traiter les informations de ses capteurs en moins de temps qu'un clignement d'œil.

Il fonctionnera sous VisionOS.

PUCE M2 ULTRA

Apple a dévoilé M2 Ultra, son processeur le plus puissant à ce jour, qui équipe ses ordinateurs de bureau Mac Pro et Mac Studio. Cette puce est essentiellement constituée de deux des plus grandes puces M2 d'Apple collées l'une à l'autre, une approche similaire à celle adoptée par Apple pour augmenter les performances de ses puces M1. Elle est dotée d'une unité centrale de traitement à 24 cœurs et offre des performances 20 % supérieures à celles de la puce M1 Ultra.

MACBOOK AIR PLUS GRAND, ORDINATEURS DE BUREAU PUISSANTS

Apple a lancé un MacBook Air de 15 pouces doté de la puce M2 et d'une autonomie de 18 heures. Proposée à partir de 1 299 $, cette variante arrive un an après qu'Apple a mis à niveau le MacBook Air 13 pouces avec le même processeur. Apple a également baissé le prix de la version de base de 13 pouces de 100 dollars pour le porter à 1 099 dollars.

La société a renforcé ses ordinateurs de bureau, en introduisant une nouvelle version de son Mac Pro phare avec la puce M2 Ultra, à partir de 6 999 $. Elle a également mis à niveau le Mac Studio, plus compact, avec les puces M2 Ultra et M2 Max.

WIDGETS POUR L'APPLE WATCH, MISES À JOUR DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION, APPLICATION DE JOURNALISME

Apple a annoncé de nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation pour l'ensemble de ses produits.

Le nouvel iOS 17 apporte des fonctionnalités similaires à celles d'un écran intelligent à l'iPhone, qui peut désormais servir d'horloge numérique ou d'assistant numérique lorsqu'il est placé à l'horizontale.

Apple a également apporté des améliorations à ses applications natives iMessage, clavier virtuel et FaceTime, qui se dote d'une fonction de messagerie vocale. L'application Téléphone a également été mise à jour pour permettre aux utilisateurs de créer des affiches de contact personnalisées lorsqu'ils reçoivent un appel.

Les utilisateurs de l'iPhone pourront également partager leurs coordonnées avec un autre utilisateur à proximité grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée NameDrop.

L'entreprise a également présenté une application de journalisme pour l'iPhone, appelée Journal, qui utilise l'apprentissage automatique de l'appareil pour donner des suggestions d'écriture à partir de photos, de l'emplacement et d'autres informations contenues dans le téléphone.

L'Apple Watch a bénéficié de mises à jour plus importantes avec l'introduction de widgets.

WatchOS 10 ajoute des widgets pour tout ce qui concerne l'Apple Watch, des informations météorologiques aux rendez-vous du calendrier. Une prise en charge plus approfondie des widgets a également été ajoutée aux derniers systèmes d'exploitation iPad et Mac.