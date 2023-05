Foxconn estime que l'intelligence artificielle stimule la demande de serveurs, mais que l'année entière sera stable

Le fournisseur d'Apple Inc. Foxconn a déclaré mercredi que les applications d'intelligence artificielle stimuleraient fortement la demande pour son activité de serveurs cette année, mais a réaffirmé que l'année 2023 serait globalement plate pour l'entreprise en raison des difficultés économiques mondiales.

Le président de Foxconn, Liu Young-way, a déclaré lors de l'assemblée annuelle des actionnaires que l'entreprise restait prudente pour cette année en raison du resserrement de la politique monétaire, des tensions géopolitiques et de l'incertitude sur l'inflation, mais que les serveurs constituaient un point positif en raison de l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle.

"De plus en plus de personnes utilisent le ChatGPT", a-t-il déclaré. "Vous pouvez constater que le marché des serveurs d'IA augmentera beaucoup plus rapidement que prévu. Nous prévoyons une augmentation à trois chiffres au cours du second semestre de cette année.

L'entreprise taïwanaise détient une part de marché mondiale de 40 % pour les serveurs et vise à l'augmenter encore, a ajouté M. Liu.

Au premier trimestre, le segment des produits cloud et réseau de Foxconn, qui comprend les serveurs, a représenté 22 % du chiffre d'affaires, juste derrière l'électronique grand public intelligente - qui comprend les smartphones - à 56 %.

Foxconn a affiché ce mois-ci une chute de 56 % de son bénéfice net au premier trimestre, dépassant les prévisions et enregistrant sa plus forte baisse trimestrielle en trois ans, et a déclaré que la visibilité pour l'ensemble de l'année était "limitée".

L'entreprise, qui est le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde, souhaite reproduire le succès qu'elle a connu avec l'iPhone d'Apple dans le domaine des véhicules électriques.

Foxconn, anciennement appelé Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a acquis l'ancienne usine de General Motor Co à Lordstown, dans l'Ohio, et a également embauché un ancien dirigeant de Nissan, Jun Seki, pour diriger les efforts d'expansion dans le domaine des véhicules électriques, où il espère devenir un fabricant majeur.

L'entreprise envisage d'étendre sa chaîne d'approvisionnement en batteries pour véhicules électriques au-delà de Taïwan, éventuellement aux États-Unis, en Indonésie et en Inde, a déclaré M. Liu.

Foxconn, qui assemble environ 70 % des iPhones, a diversifié sa production en dehors de la Chine, dont les restrictions strictes du COVID-19 ont disrupté sa plus grande usine d'iPhone l'année dernière. L'entreprise cherche également à éviter que les tensions commerciales croissantes entre Pékin et Washington ne portent atteinte à son activité.

M. Liu a déclaré que la Chine, et notamment son énorme usine de fabrication d'iPhone à Zhengzhou, en Chine, restait très importante pour Foxconn.

"La culture y est très similaire, nos règles et réglementations sont un peu différentes, mais il n'y a pas de problème en ce qui concerne les talents. Il est donc relativement plus facile pour nous d'y lancer de nouvelles entreprises. Nous travaillerons dur pour continuer à nous développer dans ce pays. (Reportage de Ben Blanchard et Faith Hung ; Rédaction de Christopher Cushing)