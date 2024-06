Les deux femmes qui se tenaient près de l'entrée de l'usine d'iPhone dans le sud de l'Inde étaient contrariées.

Parvathi et Janaki, deux sœurs d'une vingtaine d'années, s'étaient rendues à l'usine, gérée par Foxconn, l'un des principaux fournisseurs d'Apple, pour des entretiens d'embauche en mars 2023, après avoir vu des offres d'emploi sur WhatsApp. Mais elles ont été refoulées à l'entrée principale par un agent de sécurité qui les a arrêtées et leur a demandé : "Êtes-vous mariées ? "Êtes-vous mariés ?"

"Nous n'avons pas obtenu les emplois car nous sommes toutes les deux mariées", a déclaré Parvathi lors d'une interview dans la cabane de son village. "Même le conducteur de l'auto-rickshaw qui nous a conduits de la gare routière à l'usine Foxconn nous a dit qu'il ne prendrait pas de femmes mariées", a-t-elle ajouté. "Nous nous sommes dit que nous allions quand même tenter notre chance.

Une enquête de Reuters a révélé que Foxconn a systématiquement exclu les femmes mariées des emplois de sa principale usine d'assemblage d'iPhone en Inde, au motif qu'elles ont plus de responsabilités familiales que leurs homologues célibataires. S. Paul, un ancien responsable des ressources humaines de Foxconn India, a déclaré que les dirigeants de l'entreprise transmettaient verbalement les règles de recrutement à ses agences d'embauche indiennes, chargées par Foxconn de rechercher des candidats, de les convoquer à des entretiens et de les embaucher.

Foxconn n'embauche généralement pas de femmes mariées en raison de "problèmes culturels" et de pressions sociétales, a déclaré M. Paul, qui a dit avoir quitté l'entreprise en août 2023 pour occuper un poste mieux rémunéré dans une société de conseil. L'entreprise considérait qu'il y avait "de nombreux problèmes après le mariage", a ajouté M. Paul. Parmi ces problèmes, les femmes "ont des enfants après le mariage" : Les femmes "ont des bébés après le mariage".

"Les facteurs de risque augmentent lorsque vous embauchez des femmes mariées", a-t-il déclaré.

Le récit de M. Paul a été corroboré par 17 employés de plus d'une douzaine d'agences de recrutement de Foxconn en Inde, ainsi que par quatre cadres actuels et anciens des ressources humaines de Foxconn. Douze de ces sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Les agents et les sources des ressources humaines de Foxconn ont cité les obligations familiales, les grossesses et un taux d'absentéisme plus élevé comme raisons pour lesquelles Foxconn n'a pas embauché de femmes mariées dans l'usine, située à Sriperumbudur, près de la ville de Chennai. Nombre de ces personnes ont également déclaré que les bijoux portés par les femmes hindoues mariées pouvaient interférer avec la production.

L'interdiction n'est pas absolue. Trois anciens responsables des ressources humaines de Foxconn ont déclaré à Reuters que le fabricant taïwanais assouplissait la pratique consistant à ne pas embaucher de femmes mariées pendant les périodes de forte production, lorsqu'il est parfois confronté à des pénuries de main-d'œuvre. Dans certains cas, les agences de recrutement aident les candidates à dissimuler leur état civil pour obtenir un emploi, a constaté Reuters.

En réponse aux questions de Reuters, Apple et Foxconn ont reconnu des manquements dans leurs pratiques d'embauche en 2022 et ont déclaré qu'ils s'étaient efforcés de résoudre ces problèmes. Toutes les pratiques discriminatoires documentées par Reuters à l'usine de Sriperumbudur ont toutefois eu lieu en 2023 et 2024. Les entreprises n'ont pas abordé ces cas. Elles n'ont pas non plus précisé si les manquements constatés en 2022 concernaient l'embauche de femmes mariées.

Si la législation indienne n'interdit pas aux entreprises de pratiquer une discrimination à l'embauche fondée sur l'état civil, les politiques d'Apple et de Foxconn interdisent ce type de pratique dans leurs chaînes d'approvisionnement.

Apple a déclaré à Reuters qu'elle respectait "les normes les plus strictes de l'industrie en matière de chaîne d'approvisionnement" et a indiqué que Foxconn employait des femmes mariées en Inde.

"Lorsque des inquiétudes concernant les pratiques d'embauche ont été soulevées pour la première fois en 2022, nous avons immédiatement pris des mesures et travaillé avec notre fournisseur pour mener des audits mensuels afin d'identifier les problèmes et de s'assurer que nos normes élevées sont respectées", a déclaré Apple dans un communiqué. "Tous nos fournisseurs en Inde embauchent des femmes mariées, y compris Foxconn.

Dans un communiqué, Foxconn a déclaré "réfuter vigoureusement les allégations de discrimination en matière d'emploi fondées sur l'état civil, le sexe, la religion ou toute autre forme de discrimination".

UN TICKET POUR SORTIR DE LA PAUVRETÉ

La révélation des pratiques d'embauche de l'usine braque les projecteurs sur l'un des investissements étrangers les plus médiatisés en Inde.

Apple, l'une des entreprises les plus précieuses au monde, positionne l'Inde comme une base de production alternative à la Chine, dans un contexte de tensions géopolitiques entre Pékin et Washington. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, pour sa part, considère que l'usine d'iPhone de Foxconn et la chaîne d'approvisionnement plus large d'Apple en Inde aident le pays le plus peuplé du monde à progresser dans la chaîne de valeur économique.

Apple, Foxconn et d'autres grandes entreprises jouent également un rôle clé dans un autre impératif de Modi : l'élimination des obstacles sociétaux qui empêchent de nombreuses femmes indiennes de trouver un emploi.

Alors que Foxconn emploie des milliers de femmes en Inde, la discrimination fondée sur l'état civil risque de compromettre les objectifs de Modi.

L'administration de M. Modi a tenté de réviser le droit du travail afin de faciliter l'embauche et le licenciement et d'empêcher la discrimination fondée sur le sexe lors du recrutement. Toutefois, ces mesures n'ont pas encore été mises en œuvre et ne s'attaquent pas spécifiquement à la discrimination fondée sur l'état civil.

Les restrictions à l'embauche dans l'usine de fabrication de l'iPhone montrent également le défi que représentent pour Apple et Foxconn le respect des normes mondiales d'inclusion qu'ils ont déclarées tout en développant leurs chaînes d'approvisionnement dans ce pays à la croissance rapide, mais largement conservateur.

Entre janvier 2023 et mai 2024, Reuters a effectué plus de 20 déplacements à Sriperumbudur et s'est entretenu avec des dizaines de demandeurs d'emploi au sujet du processus d'embauche. Les journalistes ont également examiné une brochure d'information destinée aux candidats, des dizaines d'offres d'emploi et des enregistrements de discussions WhatsApp au cours desquelles quatre recruteurs tiers de Foxconn ont déclaré aux candidats potentiels que seules les femmes non mariées pouvaient prétendre aux postes d'assemblage. Les annonces ne mentionnent pas l'embauche d'hommes.

Pour certaines Indiennes, un emploi dans la fabrication d'iPhones est un moyen de sortir de l'extrême pauvreté. Les postes offerts par Foxconn comprennent le logement et la nourriture, ainsi qu'un salaire mensuel d'environ 200 dollars, ce qui correspond à peu près au PIB par habitant de l'Inde. Ces emplois sont le type d'opportunités offertes par les multinationales que le gouvernement a encouragées pour contribuer à l'amélioration du niveau de vie.

Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique en sous-traitance au monde, confie l'embauche de travailleurs à la chaîne à des fournisseurs tiers, qui doivent être enregistrés auprès du gouvernement de l'État du Tamil Nadu en tant que prestataires de services officiels de Foxconn. Les agents recruteurs recherchent et sélectionnent les candidats, qui sont ensuite interviewés et sélectionnés par Foxconn. Ces mêmes vendeurs emploient directement les travailleurs et gèrent les salaires, recevant environ 10 à 15 dollars par mois et par employé, ont déclaré trois agents de recrutement.

Apple et Foxconn exigent de leurs fournisseurs qu'ils adhèrent à leurs codes de conduite respectifs.

Le code de Foxconn stipule qu'il s'engage à ce que la main-d'œuvre soit exempte de "discrimination illégale" et que l'entreprise et ses fournisseurs ne doivent pas faire de discrimination en matière d'état civil, de sexe et d'autres facteurs lors de l'embauche. Le code d'Apple pour les fournisseurs stipule que ces derniers et leurs filiales, ainsi que leurs sous-traitants, ne doivent pas pratiquer de discrimination à l'encontre d'un travailleur en raison de son âge, de son sexe, de sa situation matrimoniale ou d'autres facteurs.

Dans son communiqué, Foxconn déclare : "Nous avons amélioré notre processus de gestion des agences de recrutement en Inde en 2022 et identifié quatre agences qui publiaient des annonces ne répondant pas à nos normes", sans nommer les agences en question. "Nous avons pris des mesures correctives avec ces agences et plus de 20 offres d'emploi ont été supprimées.

En outre, Foxconn a déclaré que lors de sa dernière campagne de recrutement, près de 25 % des femmes embauchées étaient mariées, sans en préciser le nombre ni le lieu d'emploi.

Le bureau de M. Modi et les ministères fédéraux indiens du travail, du commerce et des technologies de l'information n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur le fait que Foxconn n'embauchait pas de femmes mariées sur ses chaînes de montage. Les autorités du Tamil Nadu, y compris le bureau du ministre en chef et les ministères de l'industrie et du travail de l'État, n'ont pas non plus répondu aux questions.

Reuters n'a pas pu établir quand la pratique consistant à ne pas embaucher de femmes mariées sur les chaînes de montage a commencé. Thanga Rasu, recruteur chez Go Staffing, un fournisseur de Foxconn, a déclaré en novembre 2023 qu'il avait assisté à des réunions avec des responsables de Foxconn pendant environ un an et que la "règle du célibat" avait été mise en place pendant cette période.

Des chaînes d'assemblage entièrement ou majoritairement composées de femmes ont vu le jour dans certaines industries en Inde. Cela va dans le sens des efforts déployés par M. Modi pour stimuler la participation des femmes à la main-d'œuvre, qui, selon les données officielles, est d'environ 37 %, contre près de 80 % pour les hommes.

Le fabricant de scooters Ola Electric est un exemple d'une autre entreprise qui s'efforce d'embaucher des femmes. Bhavish Aggarwal, le fondateur, a déclaré sur X en mai qu'Ola dirige l'une des plus grandes "usines automobiles réservées aux femmes", où travaillent près de 5 000 personnes, et qu'elle a l'intention de "passer à des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir". Ola a refusé de commenter ses pratiques d'embauche.

AMÉLIORATION DE LA SOCIÉTÉ

Malgré l'essor économique du pays, de nombreuses femmes indiennes restent cantonnées aux tâches ménagères et à la garde des enfants. Depuis son entrée en fonction en 2014, M. Modi a placé les femmes au cœur des projets de son gouvernement visant à augmenter les revenus.

"Lorsque les femmes prospèrent, le monde prospère", a déclaré M. Modi dans un discours prononcé lors d'une conférence ministérielle sur l'autonomisation des femmes en août dernier. "Nous devons nous efforcer de lever les obstacles qui limitent leur accès aux marchés, aux chaînes de valeur mondiales et à un financement abordable.

Apple et Foxconn, également connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry, sont au cœur de ces objectifs. Lors de la visite du PDG d'Apple, Tim Cook, en Inde l'année dernière, le ministre des technologies de l'information, Ashwini Vaishnaw, a déclaré qu'il avait discuté avec lui de la création d'emplois, en particulier pour les femmes. Rajeev Chandrasekhar, alors adjoint de M. Vaishnaw, a également salué l'écosystème d'Apple pour avoir créé plus de 150 000 emplois au cours des trois dernières années.

Apple, à son tour, a misé sur l'Inde pour en faire sa prochaine frontière de croissance et un pilier de ses efforts pour déplacer la production au-delà de la Chine. L'Inde représentera entre 9 % et 14 % de la production mondiale d'iPhone cette année, contre 86 % à 91 % pour la Chine, selon Isaiah Research, une société basée à Taïwan. Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, a prédit que la part de l'Inde pourrait atteindre et même dépasser 20 % cette année. Apple n'a pas répondu à une question de Reuters sur ces estimations.

L'Inde est également importante pour Foxconn, qui a exporté l'an dernier des appareils d'une valeur de 5 milliards de dollars à partir du pays, selon les données douanières disponibles dans le commerce. Dirigée par son président Young Liu, Foxconn s'est développée ces dernières années en Inde, où elle fabrique des iPhones et des produits pour d'autres marques de smartphones, dont la chinoise Xiaomi, et prévoit de se lancer dans les AirPods et la fabrication de puces.

En janvier, le gouvernement de Modi a décerné à Liu la troisième plus haute distinction civile de l'Inde. "Faisons notre part pour la fabrication en Inde et pour l'amélioration de la société", a déclaré M. Liu en recevant le prix.

La plupart des iPhones fabriqués en Inde sont produits à l'usine de Sriperumbudur, à environ 25 miles à l'ouest de Chennai. L'usine a commencé à produire les appareils Apple en 2019. Elle emploie désormais des milliers de femmes sur ses chaînes de montage.

Lors d'un forum organisé par le Center for Emerging Markets de la Northeastern University en 2022, Josh Foulger, alors haut responsable de Foxconn en Inde, a déclaré que l'entreprise était "totalement alignée" sur les plans du gouvernement indien visant à stimuler l'industrie manufacturière. Il a expliqué comment Foxconn avait choisi d'embaucher en Inde une main-d'œuvre composée en grande majorité de femmes.

"Pour moi, c'était une évidence", a déclaré M. Foulger, en précisant que c'est sa mère, ancienne institutrice, qui lui a donné l'idée. "Nous avons essayé et cela a été un succès fantastique.

Selon M. Foulger, des femmes ont émigré de toute l'Inde pour travailler chez Foxconn, attirées par les logements sécurisés que l'entreprise propose. Il ajoute que Foxconn embauche également des hommes, "des types extraordinaires qui programment tous les robots", en tant que techniciens et ingénieurs.

M. Foulger, qui a quitté Foxconn au début de l'année, a refusé de commenter les méthodes d'embauche du fabricant.

De nombreuses personnes qui ont parlé à Reuters ont également attribué les pratiques d'embauche de Foxconn à ce qu'elles ont dit être les préoccupations de l'entreprise concernant le fait que les femmes hindoues mariées portent des anneaux métalliques aux orteils, connus dans le sud de l'Inde sous le nom de metti, et des colliers appelés thaali pour signifier le lien du mariage.

Ces ornements coutumiers pourraient interférer avec le processus de fabrication, et les femmes mariées ne les enlèvent généralement pas, selon cinq des vendeurs chargés de l'embauche et trois cadres actuels et anciens des ressources humaines. Des décharges électrostatiques pourraient se produire lorsque des métaux entrent en contact avec des composants de téléphones, ce qui pourrait les endommager, ont déclaré un cadre actuel et un ancien cadre des ressources humaines de Foxconn.

En outre, trois ingénieurs actuels et anciens de Foxconn et d'une société affiliée, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils n'étaient pas autorisés à faire des commentaires publics, ont déclaré que les femmes étaient soumises à un contrôle des métaux à l'entrée et à la sortie des chaînes de montage, et que l'interdiction des ornements aidait les agents de sécurité à prévenir tout vol de composants.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante si les ornements affectaient le processus de fabrication.

Dans sa déclaration, Foxconn a indiqué que "les femmes mariées sont invitées à porter des ornements métalliques traditionnels lorsqu'elles travaillent dans nos installations", sans donner plus de détails.

Suhasini Rao, avocate basée à Bengaluru et spécialisée dans la réglementation du travail en Inde, a déclaré qu'il serait raisonnable pour une entreprise d'exiger d'une personne qu'elle retire ses ornements pour des raisons de sécurité ou de contrôle de la qualité en tant que condition d'emploi, à condition que cette exigence soit clairement exprimée.

La discrimination fondée uniquement sur l'état civil, bien qu'elle ne soit pas interdite dans le secteur privé en vertu de la législation indienne, "peut interférer avec le droit fondamental d'un individu à la liberté de commerce et d'occupation et pourrait être annulée par les tribunaux en cas de contestation", a déclaré M. Rao.

Il existe des précédents juridiques concernant le licenciement de femmes mariées pour cause d'absentéisme.

En 1965, la Cour suprême de l'Inde a annulé la pratique d'une société pharmaceutique consistant à licencier les femmes de son service d'emballage et d'étiquetage lorsqu'elles se mariaient.

L'entreprise, Messrs International Franchises, avait fait valoir qu'elle exigeait une assiduité qui "ne peut être attendue des femmes mariées" et qu'il y avait "un plus grand absentéisme chez les femmes mariées".

Les quatre juges ont estimé qu'il n'y avait "rien qui montre que les femmes mariées seraient nécessairement plus susceptibles d'être absentes que les femmes non mariées" et qu'il n'y avait "aucune raison valable et convaincante pour qu'une telle règle soit maintenue". Reuters n'a pas été en mesure de déterminer si l'entreprise est toujours en activité.

Foxconn a fait l'objet d'un examen minutieux au fil des ans en raison de sa culture et de son environnement de travail, notamment en Chine, où elle exploite la plus grande usine d'iPhone au monde, à Zhengzhou, qui emploie 200 000 personnes.

Une série de suicides d'employés de Foxconn en Chine il y a plus de dix ans a suscité des questions de la part de leurs familles et des groupes de défense des droits des travailleurs sur les conditions de travail. Foxconn a largement attribué les décès aux problèmes personnels des travailleurs et a mis en place des services d'assistance téléphonique.

En Inde, des manifestations ont éclaté à l'usine de Sriperumbudur en décembre 2021, entraînant un bref arrêt de la production, après que plus de 250 travailleurs ont été victimes d'une intoxication alimentaire.

Cet épisode a conduit Apple à envoyer des auditeurs indépendants pour évaluer les conditions dans les installations des travailleurs. Apple et Foxconn ont déclaré avoir constaté que certains dortoirs et salles à manger ne répondaient pas aux normes requises, et Apple a brièvement mis l'usine sous surveillance. Deux jours avant la reprise partielle des activités de l'usine en janvier 2022, Apple a déclaré qu'elle continuerait à surveiller les conditions dans les dortoirs et les salles à manger des travailleurs.

LE MARIAGE N'EST PAS AUTORISÉ

Outre les sœurs Parvathi et Janaki, Reuters s'est entretenu avec cinq autres femmes qui ont déclaré avoir été rejetées par les vendeurs de Foxconn au motif qu'elles étaient mariées.

Priya Darshini a appris la nouvelle dans un groupe de discussion WhatsApp, qu'un recruteur de SS Enterprises, l'une des agences de recrutement, avait créé pour rechercher des candidats.

Priya Darshini a posé des questions au groupe en août 2023, selon une transcription examinée par Reuters : "J'ai un bébé. Y a-t-il des services de garde d'enfants ? Puis-je amener mon bébé ? Il a 2 ans. Quel est son salaire ?

Le recruteur, T. Balu, a répondu sèchement : Marié "non autorisé".

Interrogé sur sa réponse, T. Balu a déclaré à Reuters que Foxconn n'embauchait pas les femmes mariées, qui portent des ornements, parce qu'il voulait s'assurer que la zone était exempte de métaux.

Darshini, âgée d'une vingtaine d'années, a déclaré à Reuters qu'elle cherchait de l'aide auprès de ses amis et de sa famille pour trouver un emploi qui lui permettrait de s'occuper de son enfant.

Paul, l'ancien responsable des ressources humaines, a déclaré que la direction de Foxconn conseillait à ses fournisseurs de ne pas mentionner les critères de mariage et d'âge dans leurs offres d'emploi.

Mais dans certains cas, les fournisseurs n'ont pas tenu compte de ce conseil.

Une annonce publiée par un recruteur de Proodle, une agence de recrutement de Foxconn, dans un groupe WhatsApp accessible au public en février 2024, disait : "Poste vacant pour une femme fabriquant l'iPhone, âge : 19 à 30 ans, célibataire".

Une annonce YouTube pour des emplois chez Foxconn, postée par le recruteur Cumans Manpower en juillet de l'année dernière, recherchait des candidates "célibataires uniquement" âgées de 18 à 28 ans.

Un recruteur de SS Enterprises a également publié une annonce sur Facebook en septembre 2023 qui spécifiait les mêmes exigences et contenait un lien vers une demande d'emploi de Foxconn. L'annonce est devenue inaccessible à la fin du mois de mai, après que Reuters a posé des questions à SS Enterprises pour cet article.

Lorsque Reuters s'est rendu à Sriperumbudur en mars 2023, une recruteuse se tenait à l'extérieur de l'usine Foxconn et portait un badge de l'agence de recrutement Groveman Global. Elle a tendu une brochure d'emploi à un journaliste de Reuters. La recruteuse, qui s'est présentée sous le nom de Kaviya, a déclaré qu'il s'agissait de postes d'assemblage chez Foxconn.

La brochure précise qu'il s'agit de "femmes célibataires" âgées de 18 à 32 ans, avec un salaire mensuel d'environ 163 dollars pour celles qui vivent dans les foyers de l'entreprise et de 220 dollars pour celles qui n'y vivent pas. Foxconn n'embauche pas de femmes mariées, a déclaré Kaviya à Reuters, sans donner plus de détails.

Aucune des agences de recrutement identifiées par Reuters n'a répondu aux questions concernant les offres d'emploi et les pratiques en matière d'emploi à l'usine Foxconn.

Proodle, Cumans, Groveman et SS Enterprises font partie des agences enregistrées par Foxconn en tant que contractants auprès du gouvernement du Tamil Nadu pour la fourniture d'aides à la chaîne de montage, selon les copies des licences de contractants que Reuters a obtenues du gouvernement de l'État en vertu de la loi indienne sur le droit à l'information.

Les fournisseurs qui enfreignent le code de conduite d'Apple peuvent faire l'objet d'une mise à l'épreuve, d'une suspension, voire perdre l'intégralité de leur contrat avec Apple. Dans son rapport sur la chaîne d'approvisionnement 2024, la société a indiqué que, depuis 2009, elle avait retiré 25 installations de fabrication et 231 transformateurs de matériaux parce qu'ils ne respectaient pas ses normes.

En Chine, au moins six offres d'emploi en ligne examinées par Reuters montrent que les travailleurs chargés de l'assemblage de l'iPhone dans l'usine Foxconn de Zhengzhou peuvent gagner entre 400 et 800 dollars par mois, soit plus du double des salaires pratiqués en Inde. Les annonces chinoises ne mentionnent ni l'état civil ni le sexe, précisant que toute personne âgée de 18 à 48 ans peut postuler.

DISSIMULER SON STATUT

À Sriperumbudur, un carrefour routier situé à un peu plus d'un kilomètre de l'usine Foxconn est un point névralgique où les recruteurs rencontrent les candidats. De nombreux demandeurs d'emploi viennent de villages éloignés avec leur famille ; s'ils sont embauchés, ils sont censés commencer à travailler immédiatement.

Si une femme mariée parvient à se rendre à l'intérieur de l'usine pour un entretien au cours de la saison d'embauche habituelle, les responsables de Foxconn restent à l'affût d'ornements métalliques révélateurs, selon un cadre actuel et un ancien cadre des ressources humaines de Foxconn. Les personnes qui portent ces ornements sont alors renvoyées en expliquant qu'il y a eu une erreur de communication ou que le recrutement a été interrompu, ont déclaré ces personnes.

Mais il existe des moyens de contourner le système.

Après que sa sœur et elle ont été refoulées à l'entrée de l'usine, Parvathi a déclaré à Reuters que leur recruteur, dont elle ne connaissait pas le nom, leur avait dit qu'elles auraient dû enlever leurs ornements pour dissimuler leur état civil et pouvoir entrer dans l'entreprise.

Cinq responsables d'agences de recrutement ont également déclaré que les candidates pouvaient dissimuler leur état civil pour obtenir un emploi si leur carte d'identité délivrée par le gouvernement indien, connue sous le nom d'Aadhaar, indiquait toujours qu'elles n'étaient pas mariées.

M. Malathi, un recruteur de Cumans, a déclaré que les candidats qui n'avaient pas mis à jour leur état civil sur Aadhaar et qui étaient prêts à enlever leurs ornements "pouvaient être aidés par les agences de main d'œuvre, et Cumans les aide".

Reuters a parlé à une femme mariée d'une ville près de Chennai, qui a dit avoir utilisé cette stratégie pour travailler chez Foxconn pendant un an, sans être détectée, avant de quitter l'entreprise pour des raisons personnelles en 2023.

"Le fait que je ne porte pas d'ornements métalliques au travail m'a aidée", a déclaré cette femme. Reuters ne divulgue pas son nom pour ne pas nuire à ses perspectives d'avenir.

"Vous n'avez pas besoin de beaucoup de diplômes. J'ai aimé ce pays. Je veux y retourner quand l'occasion se présentera".