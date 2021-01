Google suspend l'application Parler, Apple lui donne un avertissement 09/01/2021 | 05:02 Envoyer par e-mail :

par Elizabeth Culliford et Stephen Nellis 9 janvier (Reuters) - Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé vendredi la suspension de l'application Parler de sa plateforme de téléchargement, citant comme raison pour sa décision des publications incitant à la violence. La société a aussi demandé à l'application, populaire auprès des partisans de Donald Trump, de modérer son contenu. Apple a de son côté donné 24 heures à Parler pour lui soumettre un plan de modération, soulignant que certains utilisateurs s'étaient servis l'application pour coordonner la prise d'assaut du Capitole à Washington mercredi. Les utilisateurs américains de réseaux sociaux proches de la droite se dirigent vers Parler, l'application de messagerie Telegram et le réseau social à l'approche non interventionniste Gab, dénonçant des politiques de modération plus agressives sur les plateformes grand public que sont Twitter ou Facebook. Twitter a annoncé vendredi avoir suspendu le compte personnel de Donald Trump de façon permanente. Le réseau social a aussi suspendu le compte de la campagne de Donald Trump et supprimé certains tweets publiés sur un compte officiel du président. (version française Camille Raynaud)

