HBO Max arrive en Europe dès cet automne, 20 pays couverts en 2022

Lille (awp/afp) - HBO Max, la plateforme de streaming du géant américain WarnerMedia, sera lancée dès cet automne en Europe dans six pays puis dans 14 autres en 2022, a annoncé mardi une responsable du groupe lors du festival lillois Séries Mania.

"Nous arrivons en Europe cette année. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les retards, mais nous allons nous lancer dans les pays nordiques et en Espagne cet automne", a confirmé Christina Sulebakk, directrice générale de HBO Max dans la région EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique) lors d'une journée de rencontres entre professionnels de l'audiovisuel du festival Séries Mania.

"Puis nous allons nous étendre à l'Europe centrale et de l'Est et au Portugal l'année prochaine", ce qui au total représentera une présence sur 20 marchés européens. "L'objectif est de devenir mondial, mais nous le ferons de manière échelonnée", a ajouté la responsable.

Dans le détail, le service de streaming sera lancé cette année dans six pays: Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Espagne et Andorre.

En 2022, il sera présent dans 14 autres pays (Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Moldavie, Montenegro, Macédoine du nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie).

A fin juin, HBO Max, qui s'est étendu dans 39 pays en Amérique latine et dans les Caraïbes, et sa chaîne du câble HBO comptaient 67,5 millions d'abonnés dans le monde.

La plateforme américaine, détenue par le géant des télécoms AT&T, a été lancée initialement fin mai 2020 aux Etats-Unis, après ses concurrents Apple et Disney, présents depuis fin 2019, et sans compter Netflix, Amazon ou Hulu, qui occupent le créneau depuis plusieurs années.

afp/rp