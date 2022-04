HP s'envole vers un record après que Berkshire de Buffett ait révélé une participation de 4,2 milliards de dollars.

Berkshire a déclaré mercredi soir qu'il possédait près de 121 millions d'actions HP, dont 11,1 millions achetées cette semaine.

Les actions de HP étaient en hausse de 5,28 $, soit 15,1 %, à 40,19 $ dans les premiers échanges jeudi, après avoir atteint plus tôt un record de 40,50 $.

Séparé en 2015 de l'ancien Hewlett-Packard, HP est un titre technologique traditionnel qui a bénéficié d'une demande accrue, les gens passant plus de temps à travailler et à être scolarisés à la maison.

La société basée à Palo Alto, en Californie, a accepté le mois dernier d'acheter le fabricant d'accessoires audio et vidéo Poly, autrefois connu sous le nom de Plantronics, pour 1,7 milliard de dollars.

Jusqu'à récemment, Buffett a eu du mal à déployer une plus grande partie de la pile de liquidités de 146,7 milliards de dollars que son conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, avait accumulée, invoquant les évaluations élevées du marché et la concurrence des fonds d'investissement privés et d'autres investisseurs.

Mais au cours du mois dernier, Berkshire a déclaré avoir engagé environ 22 milliards de dollars dans de nouveaux investissements majeurs.

Ceux-ci comprennent une participation de 14,6 % dans Occidental Petroleum Corp et un achat de 11,6 milliards de dollars de l'assureur Alleghany Corp, la plus grande acquisition de Berkshire depuis 2016.

La société de Buffett possède également des dizaines d'entreprises, dont l'assurance automobile Geico et le chemin de fer BNSF, et a terminé l'année 2021 avec une participation de 161,2 milliards de dollars dans le fabricant d'iPhone Apple Inc.

"Berkshire Hathaway est l'un des investisseurs les plus respectés au monde et nous leur souhaitons la bienvenue en tant qu'investisseur", a déclaré HP dans un communiqué.

Berkshire n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'analyste Mark Cash de Morningstar a déclaré que HP pourrait intéresser Berkshire parce que HP retourne agressivement du capital aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes plus élevés.

"HP opère sur des marchés qui ont du mal à croître (durablement) à des taux élevés, donc se concentrer sur les marges et les rendements est la meilleure façon de récompenser les actionnaires", a déclaré Cash. "Au sein de la technologie, HP peut être considéré comme un value play".

Berkshire a racheté 27 milliards de dollars de ses propres actions en 2021.