Dans une petite pièce, un drone, un robot bipède, une caisse de supermarché et d'autres appareils présentent une vision de l'avenir logiciel de la Chine, où un système d'exploitation développé par le champion national Huawei a remplacé Windows et Android.

La collection se trouve au Centre d'innovation de l'écosystème Harmony, dans la ville de Shenzhen, au sud du pays. Cette entité, détenue par le gouvernement local, encourage les autorités, les entreprises et les fabricants de matériel à développer des logiciels à l'aide d'OpenHarmony, une version libre du système d'exploitation que Huawei a lancé il y a cinq ans, après que les sanctions américaines eurent mis un terme au soutien apporté à Android, le système de Google.

Alors que les récents lancements de smartphones à forte vente de Huawei ont été suivis de près pour y déceler des signes de progrès dans la chaîne d'approvisionnement en puces de la Chine, l'entreprise a également développé discrètement son expertise dans des secteurs cruciaux pour la vision d'autosuffisance technologique de Pékin, depuis les systèmes d'exploitation jusqu'aux logiciels embarqués.

L'année dernière, le président Xi Jinping a déclaré au Politburo du Parti communiste que la Chine devait mener une bataille difficile pour localiser les systèmes d'exploitation et d'autres technologies "dès que possible", alors que les États-Unis restreignent les exportations de puces avancées et d'autres composants.

OpenHarmony est aujourd'hui largement promu en Chine en tant que "système d'exploitation national", alors que l'on craint que d'autres grandes entreprises ne soient séparées des produits Microsoft Windows et Android sur lesquels reposent de nombreux systèmes.

"Cette décision stratégique risque d'éroder la part de marché des systèmes d'exploitation occidentaux tels qu'Android et Windows en Chine, car les produits locaux gagnent du terrain", a déclaré Sunny Cheung, chercheur associé à la Jamestown Foundation, un groupe américain spécialisé dans la politique de défense.

Au premier trimestre 2024, HarmonyOS de Huawei, la version interne du système d'exploitation de l'entreprise, a dépassé iOS d'Apple pour devenir le deuxième système d'exploitation mobile le plus vendu en Chine, derrière Android, selon le cabinet d'études Counterpoint. Il n'a pas encore été lancé sur les smartphones en dehors de la Chine.

Huawei ne contrôle plus OpenHarmony, ayant donné son code source à une organisation à but non lucratif appelée OpenAtom Foundation en 2020 et 2021, selon un mémo interne et d'autres communiqués.

Mais le centre d'innovation et les documents gouvernementaux font souvent référence à OpenHarmony et HarmonyOS de manière interchangeable, dans le cadre d'un écosystème Harmony plus large. Selon les analystes, la croissance d'HarmonyOS, qui devrait être déployé en version PC cette année ou l'année prochaine, stimulera l'adoption d'OpenHarmony.

"Harmony a créé un système d'exploitation puissant et fondamental pour l'avenir des appareils chinois", a déclaré Richard Yu, président du groupe d'entreprises grand public de Huawei, lors de l'ouverture d'une conférence de développeurs la semaine dernière.

Huawei n'a pas répondu à une demande de commentaire.

AUTOSUFFISANCE

Huawei a dévoilé Harmony pour la première fois en août 2019, trois mois après que Washington l'a placé sous restrictions commerciales en raison de problèmes de sécurité présumés. Huawei nie que son équipement présente un risque.

Depuis lors, la Chine a intensifié ses efforts d'autosuffisance, se coupant du principal hub de partage de code Github et défendant une version locale, Gitee.

La Chine a interdit l'utilisation de Windows sur les ordinateurs du gouvernement en 2014 et ceux-ci utilisent désormais principalement des systèmes d'exploitation basés sur Linux.

Microsoft ne réalise qu'environ 1,5 % de son chiffre d'affaires en Chine, a déclaré son président ce mois-ci.

Huawei a lancé cette année sa première version "pure" de HarmonyOS, qui ne prend plus en charge les applications basées sur Android, ce qui a pour effet de séparer encore davantage l'écosystème chinois des applications du reste du monde.

Selon un rapport de la Fondation Jamestown publié le mois dernier, le propriétaire d'OpenHarmony, OpenAtom, semble coordonner les efforts des entreprises chinoises pour développer une alternative viable aux technologies américaines, y compris pour les applications de défense telles que les satellites.

OpenAtom, dont le siège est à Pékin, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

SOURCE OUVERTE

OpenHarmony a été le système d'exploitation open-source pour appareils intelligents qui a connu la plus forte croissance l'année dernière, avec plus de 70 organisations qui y ont contribué et plus de 460 produits matériels et logiciels construits dans les domaines de la finance, de l'éducation, de l'aérospatiale et de l'industrie, a déclaré Huawei dans son rapport annuel 2023.

L'objectif de l'ouverture du système est de reproduire le succès d'Android en supprimant les coûts de licence pour les utilisateurs et de donner aux entreprises un tremplin personnalisable pour leurs propres produits, a déclaré Charlie Cheng, directeur adjoint du Centre d'innovation de l'écosystème Harmony, lors de la visite de Reuters.

"Harmony va certainement devenir un système d'exploitation grand public et offrira au monde un nouveau choix de système d'exploitation en plus d'iOS et d'Android", a-t-il déclaré. "La Chine apprend de l'Occident.

Google, Apple et Microsoft n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'écosystème Harmony a bénéficié d'un fort soutien de la part de Shenzhen, la ville d'origine de Huawei, qui a historiquement servi de site d'essai pour les politiques adoptées par la suite dans toute la Chine.

Outre l'ouverture d'un centre Harmony dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays, dix autres devraient voir le jour dans dix autres villes, selon une présentation du centre de Shenzhen.

Parmi les principaux développeurs d'OpenHarmony figurent Shenzhen Kaihong Digital, dirigé par Wang Chenglu, un ancien employé de Huawei connu comme le "parrain" d'Harmony, et Chinasoft. Tous deux ont travaillé sur des logiciels d'infrastructure, au port de Tianjin et pour des mines dans la province de Shaanxi, première productrice de charbon en Chine.

Si OpenHarmony est largement confiné à la Chine, la Fondation Eclipse, un groupe de logiciels libres basé à Bruxelles, a indiqué qu'il l'utilisait pour développer un système appelé Oniro destiné aux téléphones mobiles et aux appareils de l'internet des objets.

Les efforts précédents de la Chine pour construire de grands projets open-source ont eu du mal à s'imposer parmi les développeurs, mais la part de marché croissante de Huawei sur le marché des smartphones et le travail supplémentaire pour développer un écosystème plus large donnent à Harmony un avantage, selon les analystes.

Plus de 900 millions d'appareils, y compris des smartphones, des montres et des systèmes de voiture, fonctionnent sous HarmonyOS, tandis que 2,4 millions de développeurs codent dans l'écosystème, a déclaré M. Yu de Huawei ce mois-ci.

"OpenHarmony aura besoin de plus de temps et d'itérations pour que ces développeurs soient plus confiants dans leur travail avec OpenHarmony", a déclaré Emma Xu, analyste au sein du cabinet d'études Canalys. "Mais la réputation, le comportement et la confiance qu'HarmonyOS a acquis auront certainement un effet positif. (Reportage de David Kirton ; Rédaction de Jamie Freed)