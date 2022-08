Indices : Prenons un peu de recul

Performances régionales : America First

Malgré un début d'année compliqué, les actions américaines sont sur la plus haute marche du podium sur deux ans et demi, avec un gain de l'ordre de 24%. Les actions européennes et japonaises sont pour leur part autour de l'équilibre, même s'il existe de fortes disparités entre marchés sur le vieux continent, comme nous allons le voir dans le graphique suivant. Les marchés émergents et la Chine sont encore en retrait de 25% sur leurs niveaux d'alors.

Focus sur l'Europe donc. On le constate, les écarts de performances depuis l'irruption du coronavirus sont considérables. Les meilleures performances sont à mettre au crédit des valeurs nordiques (bleu foncé) et de l'AEX néerlandais (vert foncé). Le CAC40 français suit. Sur les autres places, le DAX et le FTSE 100 sont à peu près au même niveau qu'il y a deux ans et demi, tandis que les marchés du sud (Italie, Espagne) souffrent.

Stratégie : ARK toujours sous-performant

Le holding Berkshire Hathaway (en bleu) a beau avoir annoncé une lourde perte comptable au titre du premier semestre 2022, à cause de la baisse du marché, il poursuit son chemin haussier. Il gagne environ 30% par rapport à son niveau prépandémique. Cela illustre le comportement d'une stratégie value à l'ancienne, avec une trajectoire assez rectiligne sur la durée (même si, on le sait, le holding de Warren Buffett est très exposé à Apple). En face, nous avons mis le fonds de croissance agressif ARK Innovation (en vert) de Cathie Wood. On le constate dans le graphique, Berkshire a peiné à remonter au-dessus de 0 à l'hiver 2021, alors qu'ARK affichait à ce moment là 150% de gains. Mais depuis, l'effondrement des valeurs technologiques non rentables a inversé les rôles : Berkshire gagne 30% et ARK perd environ 15% par rapport aux niveaux prépandémiques. Une illustration du lièvre et de la tortue, ou du rapport entre prise de risque et volatilité.