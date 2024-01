Sam Altman, le patron d'OpenAI, ne sera pas présent au salon CES de Las Vegas la semaine prochaine. Mais la fièvre de l'intelligence artificielle générative que sa start-up a déclenchée l'année dernière sera bien présente, car les fabricants de gadgets s'efforcent de trouver des utilisations grand public pour cette technologie.

Qu'il s'agisse d'appareils destinés aux malvoyants, de systèmes de sécurité pour les armes à feu dans les écoles, de logiciels de reconnaissance faciale capables d'évaluer les signes vitaux ou de systèmes de surveillance de l'habitacle des voitures autonomes, des dizaines d'entreprises ont prévu d'annoncer au salon la manière dont elles intègrent l'IA dans leurs gadgets.

Le CES 2024, anciennement connu sous le nom de Consumer Electronics Show, se tiendra du 9 au 12 janvier.

L'influence d'OpenAI au salon, malgré l'absence physique d'Altman, rappelle celle d'Apple et de son fondateur Steve Jobs, dont l'influence s'est fait sentir malgré son absence au salon, de nombreuses entreprises se bousculant pour présenter des gadgets compatibles avec les produits élégants de l'entreprise.

M. Altman est largement considéré comme l'enfant-vedette de la frénésie de l'IA qui s'est emparée de l'industrie technologique au cours de l'année écoulée. Il a fait les gros titres en novembre lorsqu'il a été brièvement évincé par le conseil d'administration du fabricant du ChatGPT, puis réintégré quelques jours plus tard après que plus de 700 employés ont menacé de démissionner et de rejoindre Microsoft, l'investisseur de l'OpenAI, en signe de solidarité.

Parmi d'autres projets, OpenAI travaille sur un projet secret de matériel d'IA avec le célèbre ancien designer d'Apple, Jony Ive, selon les médias.

Selon les données de PitchBook, le financement des projets d'IA générative a explosé l'année dernière et a plus que quintuplé pour atteindre 23,78 milliards de dollars au début du mois de décembre par rapport à 2022.

"C'est l'année de l'IA dans tout", a déclaré Maribel Lopez, analyste technologique chez Lopez Research. "Si vous n'avez pas d'IA dans votre produit, ne vous montrez pas, cela ne vaut pas la peine d'en parler.

L'entreprise allemande Bosch devrait présenter un système de détection d'armes à feu quasi invisible qui associera l'IA vidéo et audio pour une sécurité proactive concernant les armes à feu dans les écoles. La société japonaise NEC dévoilera un logiciel d'IA qui permet aux appareils mobiles d'analyser les formes du visage et l'état des élèves afin d'estimer les signes vitaux et l'état mental d'un être humain.

De nombreuses entreprises devraient montrer comment l'utilisation de l'IA dans les véhicules les rend plus fluides et plus sûrs pour les conducteurs grâce à de meilleurs assistants virtuels embarqués et à des moniteurs d'habitacle.

Après des années d'investissement dans les technologies autonomes utilisant l'IA, les constructeurs automobiles se concentrent désormais sur les technologies permettant une expérience "hyper personnalisée" lors de l'achat et de la conduite d'un véhicule, a déclaré Akash Arora, directeur général du Boston Consulting Group.

Ils essaient de comprendre "si je pouvais atteindre ce niveau d'expérience client, cela pourrait vraiment me différencier sur le marché", a-t-il déclaré à propos des entreprises de l'industrie automobile.

Par exemple, Cerence, qui fabrique des assistants virtuels dotés d'IA, devrait annoncer un partenariat avec Volkswagen, et la société israélienne Cipia devrait dévoiler un système qui surveille les signes de distraction et de somnolence chez les conducteurs.

De nombreux constructeurs automobiles adoptent également l'IA à différents stades de la production afin de réduire les coûts, a déclaré Wendy Bauer, vice-présidente de l'automobile et de la fabrication chez Amazon Web Services, qui compte BMW et Toyota parmi ses clients. L'IA peut aider les constructeurs automobiles à économiser de l'argent en accélérant le développement des véhicules et en assurant de meilleurs contrôles de qualité pendant la fabrication, a-t-elle déclaré.

Les fabricants de PC et de smartphones sont également susceptibles de montrer comment leurs produits utilisent l'IA, ce qui, pour les fabricants de puces comme Intel et AMD, représente une nouvelle source de revenus. Microsoft a déclaré jeudi que des PC équipés d'un nouveau bouton d'intelligence artificielle sur le clavier Windows seraient exposés au salon.

Mais il n'est pas certain que les consommateurs paieront un supplément pour des capacités d'IA sur leurs ordinateurs, car ces développements effectuent des tâches moins évidentes que le robot ChatGPT d'OpenAI.

"Les consommateurs adorent ChatGPT, mais l'avantage pour eux de l'avoir sur un appareil n'est pas clair", a déclaré Jay Goldberg, directeur général de D2D Advisory. "C'est la raison pour laquelle tout le monde va en parler, car tout le monde s'efforce de trouver l'utilité pour le consommateur. (Rapport de Max A. Cherney et Abhirup Roy à San Francisco Rédaction : Sayantani Ghosh et Matthew Lewis)