L'UE veut une équipe antitrust de 40 personnes pour faire appliquer les nouvelles règles technologiques, selon un fonctionnaire

Les règles connues sous le nom de Digital Markets Act (DMA) établissent une liste de choses à faire et à ne pas faire pour Google, l'unité Alphabet, Meta, Amazon, Apple, Microsoft et d'autres gardiens qui contrôlent l'accès à leurs sites et aux données qui s'y trouvent.

En juillet, Reuters a rapporté en exclusivité que la Commission européenne envisageait de créer une nouvelle direction pour dissiper les craintes qu'elle puisse avoir du mal à faire respecter les nouvelles règles par les entreprises technologiques bien conseillées et disposant de gros moyens financiers.

Une unité de 12 personnes dirigée par Thomas Kramler, vétéran de la lutte antitrust, qui s'occupe actuellement des enquêtes antitrust concernant Apple et Amazon, ainsi qu'une taskforce de 9 personnes seront transférées à la nouvelle direction, a déclaré le fonctionnaire.

L'autorité de la concurrence de l'UE a l'intention d'embaucher 19 personnes supplémentaires pour la direction et un directeur de la technologie pour se concentrer sur les données, a déclaré le fonctionnaire.

La nouvelle unité devra recevoir le feu vert du collège des commissaires des 27 pays de l'UE dans les semaines à venir avant de pouvoir être mise en place.

L'application de la DMA se fera conjointement avec la direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie, qui a également créé une nouvelle unité pour cette tâche.

La Commission a précédemment déclaré que quelque 80 agents d'exécution seraient nécessaires.