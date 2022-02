L'absence de Meta crée un fossé entre les grandes entreprises technologiques : qui détient les données ?

Oh là là. Mercredi, le secteur des technologies de l'information a été divisé en deux, entre les entreprises qui disposent d'excellentes données et celles qui n'en disposent pas, après que Meta Platforms Inc, propriétaire de Facebook, a publié des résultats trimestriels désastreux, accusant Apple d'avoir rendu les mesures de protection de la vie privée plus difficiles pour les annonceurs.

Un jour plus tôt, Alphabet Inc a affiché un trimestre étonnamment fort, grâce à des ventes record de publicités qui utilisent les données de recherche de Google pour cibler les annonces.

"C'est à deux niveaux", a déclaré Gene Munster de la société d'investissement Loup Ventures, qui a qualifié les appareils d'Apple et le service de recherche de Google de fondements de l'internet. "Facebook continue de voir l'impact de ce que cela signifie d'être construit au-dessus d'Apple", a-t-il dit, notant que les changements d'Apple en matière de confidentialité ont eu un impact plus important sur Facebook que prévu.

Le manque à gagner et les prévisions de Meta ont fait chuter les actions de la société de médias sociaux de 20 % dans les échanges après les heures de marché mercredi, mettant fin aux perspectives positives du secteur sur les résultats d'Apple et d'Alphabet.

La chute de l'action Meta après les heures d'ouverture a fait disparaître 200 milliards de dollars de sa valeur boursière, et ses pairs Twitter Inc, Snap Inc et Pinterest Inc ont perdu 15 milliards de dollars de valeur.

"Les gens ont peut-être bénéficié d'un faux sentiment de sécurité après les résultats très sains et solides d'Alphabet/Google au quatrième trimestre", a déclaré Scott Kessler de Third Bridge. Le changement apporté par Apple à son système d'exploitation au milieu de l'année dernière, a dit, frapperait une grande partie du monde de la publicité mobile en 2022.

Apple a permis aux utilisateurs de bloquer certains suivis de leur utilisation d'internet, ce qui a rendu plus difficile pour les marques de cibler et de mesurer leurs publicités sur Facebook et Instagram, qui est également détenu par Meta. Le directeur financier de Meta, David Wehner, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que l'impact des changements d'Apple en matière de confidentialité pourrait être "de l'ordre de 10 milliards de dollars" pour 2022.

Alors que Meta a déclaré que des problèmes macroéconomiques tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation ont contribué à l'absence de bénéfices, des facteurs qui pourraient avoir des effets de grande portée, les analystes et les investisseurs ont concentré leur punition sur les médias sociaux.

"Cela dépend vraiment de l'entreprise au sein de la technologie en ce moment", a déclaré l'analyste Ryan Reith d'IDC, faisant référence à la forte concurrence entre les services, le matériel et la publicité. "Lorsque vous avez une croissance aussi forte dans une poignée de secteurs technologiques, beaucoup vont gagner et beaucoup vont perdre, et il y aura une volatilité continue au sein de ces secteurs."

Le directeur financier de Meta Wehner a suggéré que la relation d'Apple avec Google était également un problème pour Facebook. "Étant donné qu'Apple continue de prendre des milliards de dollars par an sur les annonces de recherche Google, l'incitation existe clairement pour que cette divergence de politique se poursuive."

Meta investit massivement dans le métavers, qui fusionne le monde réel et le monde virtuel pour le travail et le jeu, et le géant de la technologie a souligné que la concurrence était un défi pour lui au dernier trimestre.

Les résultats de Meta sont intervenus après deux semaines de perspectives positives d'Alphabet, Apple, Microsoft et Advanced Micro Devices Inc, qui ont insufflé la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance du secteur.

"Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un retournement de tendance dans l'actuel rallye de secours que nous observons dans le secteur des technologies", a déclaré l'analyste Robert Pavlik de Dakota Wealth Management, après les résultats de Meta. Mais il pourrait y avoir un impact sur certaines entreprises soutenues par la publicité, a-t-il ajouté. (Reportage de Danielle Kaye et Nivedita Balu ; édition de Peter Henderson et Leslie Adler)