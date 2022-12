L'action Tesla enregistre un rare bond ce mois-ci, en route vers la pire année.

L'action a gagné 3,3 % sur la journée. Elle devrait terminer l'année 2022 avec une baisse de 68 % - la plus importante parmi les grandes entreprises technologiques américaines - alors que les craintes s'accumulent quant au ralentissement de la demande en Chine et aux distractions croissantes du grand patron Elon Musk avec Twitter.

"Les positions courtes s'accumulent et le titre est survendu, ce qui pourrait entraîner un rebond ", a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush.

La société, dont l'ascension fulgurante au cours des dernières années avait échaudé de nombreux investisseurs baissiers, est la troisième action la plus vendue à découvert en valeur monétaire après Apple Inc et Microsoft Corp, selon la société d'analyse financière S3 Partners.

Environ 2,85 % des actions Tesla, soit 8,36 milliards de dollars, sont vendues à découvert, a indiqué S3 Partners, ajoutant que les ventes à découvert ont augmenté de plus de 8,98 millions d'actions cette année en raison d'une baisse du cours de l'action, en partie due aux ventes d'actions de Musk pour financer son achat de Twitter.

Les vendeurs à découvert de Tesla risquent d'enregistrer un bénéfice de 16,94 milliards de dollars, leur premier gain depuis au moins 2016, contre une perte de 10,26 milliards de dollars l'an dernier.

"Lorsque l'action de Tesla commencera à remonter, il devrait y avoir une rafale de couvertures de positions courtes... car les vendeurs à découvert à court terme cherchent à réaliser leurs bénéfices surdimensionnés à la valeur de marché avant qu'ils ne s'évaporent", a déclaré Ihor Dusaniwsky, directeur général de l'analyse prédictive chez S3 Partners.

Les vendeurs à découvert empruntent des actions pour les vendre sur le marché libre dans l'espoir de les racheter à un prix plus bas et d'empocher la différence.

Il pourrait y avoir davantage de ventes à découvert jusqu'à ce qu'un plancher de prix ferme soit établi, a déclaré Dusaniwsky.

L'action a également connu des volumes d'échange élevés mercredi, avec 211,54 millions d'actions changeant de mains, soit 79 % de plus que le volume moyen sur 25 jours.