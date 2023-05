L'administration Biden demande à la Cour suprême de ne pas se saisir de l'affaire des brevets Apple-Caltech

Le solliciteur général, Elizabeth Prelogar, a déclaré que la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral avait raison lorsqu'elle a statué l'année dernière que les entreprises ne pouvaient pas chercher à invalider les brevets de Caltech devant les tribunaux, Apple n'ayant pas soulevé ses arguments d'invalidité auprès de l'Office des brevets des États-Unis.

Caltech a refusé de commenter la plainte du solliciteur général. Les représentants des entreprises et du bureau de l'avocat général n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mercredi.

Caltech, dont le siège est à Pasadena, en Californie, a poursuivi Apple et Broadcom devant le tribunal fédéral de Los Angeles en 2016, alléguant que des millions d'iPhones, d'iPads, d'Apple Watches et d'autres appareils équipés de puces Wi-Fi Broadcom violaient ses brevets de transmission de données.

Caltech a également poursuivi Microsoft Corp, Samsung Electronics Co, Dell Technologies Inc et HP Inc pour violation des mêmes brevets dans des affaires distinctes qui sont toujours en cours.

En 2020, un jury a condamné Apple à verser 837,8 millions de dollars à Caltech et Broadcom à payer 270,2 millions de dollars. Le circuit fédéral a contesté le montant de la condamnation et a renvoyé l'affaire l'année dernière pour un nouveau procès sur les dommages-intérêts, qui n'a pas encore été programmé.

Apple et Broadcom avaient fait valoir devant la Cour fédérale qu'ils auraient dû être autorisés à contester la validité des brevets lors du procès. La cour d'appel a confirmé la décision d'interdire les arguments d'invalidité parce qu'Apple aurait pu les soulever dans ses demandes d'examen des brevets auprès de l'Office des brevets.

Les entreprises ont déclaré aux juges que la Cour d'appel fédérale avait mal interprété la loi, qui n'interdit que les arguments qui auraient pu être soulevés au cours de l'examen lui-même.

Mme Prelogar a déclaré dans son mémoire de mardi que la Cour d'appel fédérale avait interprété la loi correctement.