L'agence américaine du travail enquête sur deux plaintes de travailleurs d'Apple

Le National Labor Relations Board (Conseil national des relations du travail) des États-Unis enquête sur deux plaintes déposées par des employés d'Apple Inc. contre l'entreprise, comme le montrent les documents publiés sur le site Web de l'agence, dans un contexte de vague d'activisme des employés dans une entreprise connue pour sa culture du secret.

Les plaintes, déposées le 26 août et le 1er septembre, sont actuellement examinées par le bureau de l'agence à Oakland, en Californie.

"Nous prenons toutes les préoccupations au sérieux et nous enquêtons de manière approfondie chaque fois qu'une préoccupation est soulevée et, par respect pour la vie privée des personnes concernées, nous ne discutons pas des questions spécifiques aux employés, a déclaré la société Apple, basée à Cupertino, en Californie, dans un communiqué.

Ashley Gjovik, directrice principale de programme d'ingénierie chez Apple, a déclaré à Reuters qu'elle avait déposé la plainte du 26 août, qui fait état, entre autres, de harcèlement de la part d'un responsable, de réduction des responsabilités et d'augmentation du travail défavorable.

Le NLRB enquête sur toutes les plaintes qu'il reçoit. S'il estime que l'accusation est fondée, il engage des poursuites contre l'employeur.

Les employés de la Silicon Valley, en particulier ceux d'Apple, sont connus pour éviter la publicité, ce qui reflète le désir des entreprises de garder les nouveaux produits sous silence. Ces dernières semaines, certains employés actuels et anciens d'Apple ont critiqué la culture de l'entreprise sur Twitter avec le hashtag #AppleToo. La loi américaine autorise les employés à discuter ouvertement de certains sujets, dont les conditions de travail.

En outre, des travailleurs ont engagé un débat animé sur la plateforme de messagerie Slack à propos de la décision d'Apple de scanner les téléphones et les ordinateurs de ses clients américains pour y trouver des images d'abus sexuels sur des enfants, rapporte Reuters https://www.reuters.com/technology/exclusive-apples-child-protection-features-spark-concern-within-its-own-ranks-2021-08-12.

Gjovik a déclaré à Reuters qu'après qu'Apple a commencé à enquêter sur ses plaintes, ainsi que sur des allégations de sexisme, ses responsables ont commencé à réaffecter son travail à des collègues et à lui confier des tâches indésirables. La société l'a placée en congé administratif rémunéré au début du mois d'août. Elle a déclaré qu'Apple n'avait pas terminé son enquête.

Mme Gjovik a déclaré qu'elle était encouragée par le fait que davantage d'employés s'exprimaient sur la culture de l'entreprise au cours des dernières semaines.

"Le plus grand obstacle à la réalisation de progrès chez Apple est la culture du secret et de l'aliénation", a-t-elle déclaré. (Reportage de Julia Love ; reportages supplémentaires de Stephen Nellis ; édition de Chris Reese et Leslie Adler)