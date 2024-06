Le Congrès, parti d'opposition indien, a demandé samedi au gouvernement du Premier ministre Narendra Modi d'interroger Foxconn sur ses pratiques d'embauche après que Reuters a rapporté que le fournisseur d'Apple refusait aux femmes mariées des postes d'assemblage d'iPhone dans le pays.

Le gouvernement a demandé un rapport détaillé à l'État du Tamil Nadu, où se trouve une importante usine d'iPhone et où Reuters a découvert les pratiques d'embauche de Foxconn. L'affaire a suscité des débats sur les chaînes de télévision, des éditoriaux dans les journaux et des appels de groupes de femmes, y compris au sein du parti de M. Modi, à enquêter sur cette affaire.

Karti P. Chidambaram, membre du Congrès, a écrit dans une lettre au ministre du travail, Mansukh Mandaviya, que Foxconn recevait des "incitations substantielles" du gouvernement fédéral et que l'entreprise devrait être invitée à expliquer ses pratiques afin de s'assurer qu'elle respecte "les lois et les valeurs indiennes".

"Si les investissements étrangers sont essentiels, ils ne doivent pas se faire au détriment de nos valeurs culturelles", a écrit M. Chidambaram dans cette lettre, publiée sur le site X.

Apple, Foxconn (Taiwan) et le ministère n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la lettre du Congrès.

L'enquête de Reuters a révélé que Foxconn a systématiquement exclu les femmes mariées des emplois de sa principale usine d'iPhone en Inde, au motif qu'elles ont plus de responsabilités familiales que leurs homologues célibataires.

Les agents d'embauche de Foxconn et les sources des ressources humaines ont cité les obligations familiales, les grossesses et un taux d'absentéisme plus élevé comme raisons de ne pas embaucher des femmes mariées.

En réponse à l'enquête, publiée mardi, Apple et Foxconn ont reconnu à Reuters des manquements dans les pratiques d'embauche en 2022 et ont déclaré qu'ils s'étaient efforcés de résoudre les problèmes. Toutes les pratiques discriminatoires documentées par Reuters à l'usine de Sriperumbudur ont toutefois eu lieu en 2023 et 2024.

Foxconn a déclaré qu'elle "réfute vigoureusement les allégations de discrimination en matière d'emploi fondées sur l'état civil, le sexe, la religion ou toute autre forme de discrimination".

Apple a déclaré que tous ses fournisseurs, y compris Foxconn, embauchent des femmes mariées et que "lorsque des préoccupations concernant les pratiques d'embauche ont été soulevées pour la première fois en 2022, nous avons immédiatement pris des mesures et travaillé avec notre fournisseur pour effectuer des audits mensuels afin d'identifier les problèmes et de s'assurer que nos normes élevées sont respectées".

Les postes offerts par Foxconn en Inde comprennent le logement et la nourriture, ainsi qu'un salaire mensuel d'environ 200 dollars. En Chine, six offres d'emploi en ligne examinées par Reuters montrent que les travailleurs chargés de l'assemblage de l'iPhone à l'usine Foxconn de Zhengzhou peuvent gagner entre 400 et 800 dollars par mois. Les annonces ne mentionnaient pas d'exigences en matière d'état civil ou de sexe.

"S'ils ne font pas de discrimination en Chine, peuvent-ils faire la même chose en Inde ?", a déclaré jeudi à Reuters Vasuki Umanath, du Parti communiste indien, un autre opposant à M. Modi.

"Les syndicats, les organisations de protection des femmes et les forces démocratiques devraient s'élever contre cette discrimination.

Le Parti communiste indien (marxiste-léniniste) de la libération a déclaré cette semaine que des mesures devaient être prises contre ce qu'il a qualifié de "pratiques d'exploitation et de discrimination (à l'embauche)". (Reportage d'Aditya Kalra et Praveen Paramasivam ; Reportage complémentaire de Munsif Vengattil ; Rédaction de William Mallard)