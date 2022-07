L'organisme américain de surveillance des consommateurs va examiner de près les paiements par crypto-monnaies, les grandes entreprises de technologie se lancent dans la finance - directeur

Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) publiera également cet automne un rapport sur les produits "buy-now, pay later" ou BNPL, et prévoit de proposer une règle pour stimuler la concurrence en matière de crédit à la consommation vers le début de l'année prochaine, a déclaré Rohit Chopra dans une interview.

"L'Amérique est-elle prête pour l'entrée de Big Tech dans les services financiers ? Nous avons déjà commencé à voir comment l'industrie entre dans les paiements. Nous commençons à voir comment l'industrie s'intéresse à d'autres domaines", a déclaré Chopra, citant les cartes de crédit et les cartes prépayées de marque des entreprises. "Cela soulève beaucoup de questions sur l'avenir des services financiers", notamment sur la confidentialité des données, a-t-il ajouté.

Les cryptomonnaies ont fait l'objet d'un examen minutieux ces derniers mois après que le marché se soit effondré, faisant chuter certaines sociétés de cryptomonnaies.

Les grandes entreprises en ligne pourraient favoriser l'adoption généralisée des cryptomonnaies pour les paiements en temps réel, ce qui constituerait une priorité "lourde" pour l'agence, a déclaré M. Chopra, ajoutant que l'agence s'inquiète des risques de piratage, d'erreurs et de fraude.

"Les régulateurs ont tous eu un signal d'alarme lorsque Facebook a proposé son projet Libra, qui pourrait potentiellement être une monnaie qui s'étend rapidement sur les réseaux de Facebook", a déclaré Chopra.

Cela a incité l'agence à demander l'année dernière à Facebook, Amazon.com, Apple et Google (Alphabet), entre autres, de fournir des informations sur la manière dont ils recueillent et utilisent les données de paiement des consommateurs, a-t-il ajouté.

Facebook a finalement abandonné son projet Libra en raison de l'opposition réglementaire.

Défenseur de longue date des consommateurs, M. Chopra a été choisi par le président américain Joe Biden pour diriger le CFPB l'année dernière. Avant cela, il était commissaire démocrate à la Federal Trade Commission, où il s'en prenait aux grandes entreprises technologiques pour des questions de concurrence.

Les grandes entreprises en ligne sont également à l'origine de l'adoption des produits de financement de BNPL. En décembre, le CFPB a demandé des données aux sociétés BNPL pour mieux comprendre leurs pratiques, et publiera ses conclusions plus tard dans l'année, a déclaré Chopra.

Bien que BNPL propose des alternatives à d'autres produits de crédit, Chopra a déclaré qu'il y a un manque de transparence car les prêts ne sont généralement pas inclus dans les rapports de crédit des consommateurs, ce dont les créanciers hypothécaires et automobiles se sont plaints, a-t-il dit.

"Vous devriez vous attendre à voir dans ce rapport pas mal de données sur les tendances de l'industrie, pour identifier les endroits où... il peut y avoir des risques pour les consommateurs", a-t-il dit.

L'agence a également travaillé sur une règle de "banque ouverte" qui pourrait accroître l'accès des Américains aux services financiers. Ce projet a été retardé par des problèmes de confidentialité, selon Reuters.

L'agence évalue les implications de la règle sur la protection des données et la concurrence, et prévoit de publier un projet après avoir reçu les commentaires des petites entreprises plus tard dans l'année, a déclaré Chopra.

Il est sous la pression des progressistes du parti démocrate pour revigorer le CFPB, qui, selon eux, s'est retiré de l'application et de l'élaboration de politiques strictes sous l'ancien président républicain Donald Trump.

Des groupes d'entreprises ont toutefois accusé M. Chopra d'être guidé par l'idéologie, d'avoir la main lourde et de ne pas vouloir s'engager auprès de l'industrie, critiques qu'il a réfutées.

"Nous avons rencontré des centaines de banques et de coopératives de crédit, et nous avons vraiment fourni beaucoup plus d'indications sur la manière dont nous comptons exercer les pouvoirs existants", a-t-il déclaré.