L3Harris en pourparlers pour acheter la société israélienne de logiciels espions NSO - rapports

L'accord doit encore être finalisé et doit être approuvé par Israël, les États-Unis et le conseil d'administration de L3Harris, selon le rapport conjoint de Haaretz, du Washington Post et du Guardian, et confirme certaines parties d'un rapport publié dans Intelligence Online cette semaine.

Le rapport note que la Maison Blanche est préoccupée par le fait que tout accord avec l'achat des outils de piratage de la firme israélienne soulèverait de graves problèmes de contre-espionnage et de sécurité.

NSO a refusé de commenter ces rapports.

La société de surveillance, qui fabrique le logiciel Pegasus, a été sous le feu des projecteurs après les révélations selon lesquelles ses outils avaient été utilisés par des gouvernements et d'autres agences pour espionner les téléphones portables des gens. NSO a déclaré que sa technologie aide à attraper les criminels.

NSO a perdu bon nombre de ses clients existants lorsque le département du commerce américain a interdit la société en novembre.

Selon les rapports, si l'accord est approuvé, NSO pourrait être retirée de la liste des entreprises interdites - soit directement, soit en faisant racheter ses actifs par L3Harris, qui ne travaillera qu'avec les États-Unis et ses alliés.

En janvier, NSO avait déclaré à Reuters être en pourparlers avec un certain nombre de fonds américains au sujet de "divers mouvements financiers", confirmant les rapports des médias selon lesquels elle discutait d'une vente de ses actifs.

Apple est parmi ceux qui ont poursuivi NSO, affirmant qu'elle a violé les lois américaines en s'introduisant dans le logiciel installé sur les iPhones.

Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, la société mère de Facebook, Alphabet Inc, la société mère de Google, et Cisco Systems Inc ont également critiqué NSO ou engagé des actions en justice.