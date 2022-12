La Chine adoucit le ton sur la sévérité du COVID après des protestations

Plusieurs villes de la deuxième économie mondiale, tout en continuant à signaler des infections, rompent avec les pratiques antérieures en levant les fermetures de quartiers et en autorisant la réouverture des commerces.

En faisant ces annonces, les autorités sanitaires n'ont pas mentionné les protestations, qui vont des veillées à la bougie à Pékin aux affrontements avec la police dans les rues de Guangzhou mardi et dans une usine d'iPhone à Zhengzhou la semaine dernière.

Les manifestations ont marqué la plus grande démonstration de désobéissance civile depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping il y a dix ans et interviennent à un moment où l'économie est appelée à entrer dans une nouvelle ère de taux de croissance beaucoup plus faibles que ceux observés au cours des dernières décennies.

Malgré un nombre de cas quasi record, le vice-premier ministre chinois Sun Chunlan, qui supervise les efforts du COVID, a déclaré que la capacité du virus à provoquer la maladie s'affaiblissait, ont rapporté les médias d'État.

"Le pays est confronté à une nouvelle situation et à de nouvelles tâches en matière de prévention et de contrôle des épidémies, alors que la pathogénicité du virus Omicron s'affaiblit, que davantage de personnes sont vaccinées et que l'expérience en matière de maîtrise du virus s'accumule", a déclaré Sun.

Sun a également exhorté à poursuivre "l'optimisation" des politiques de dépistage, de traitement et de quarantaine.

La mention d'un affaiblissement de la pathogénicité contraste avec les messages antérieurs des autorités sur le caractère mortel du virus.

Au cours des trois dernières années, la Chine a fait face aux incertitudes du COVID-19 avec une stratégie "cohérente", mais des mesures "flexibles", a déclaré Sun, après que les grandes villes aient annoncé un assouplissement des restrictions du COVID mercredi.

Les autorités d'au moins sept districts de Guangzhou, un centre manufacturier tentaculaire au nord de Hong Kong, ont déclaré dans des communiqués qu'elles levaient les fermetures temporaires. Un district a déclaré qu'il autoriserait la reprise des cours dans les écoles et qu'il rouvrirait les restaurants et autres commerces, y compris les cinémas.

Dans le sud-ouest de la Chine, Chongqing permettra aux contacts proches des personnes atteintes du COVID-19, qui remplissent certaines conditions, de rester en quarantaine chez eux, tandis que Zhengzhou, dans le centre du pays, a annoncé la reprise "ordonnée" des commerces, y compris les supermarchés, les salles de sport et les restaurants.

En début de semaine, les responsables de la santé nationale ont déclaré que la Chine répondrait aux "préoccupations urgentes" soulevées par le public et que les règles du COVID devraient être appliquées de manière plus souple, en fonction des conditions d'une région.

RÉOUVERTURE L'ANNÉE PROCHAINE ?

Les attentes se sont multipliées dans le monde entier pour que la Chine, tout en continuant à faire des efforts pour contenir les infections à court terme, puisse envisager une réouverture à un moment donné l'année prochaine, une fois qu'elle aura atteint des niveaux de vaccination plus adéquats parmi ses personnes âgées.

Les experts de la santé mettent en garde contre une maladie et des décès généralisés si le COVID est lâché avant que la vaccination ne soit intensifiée.

Les actions chinoises et les marchés du monde entier ont d'abord chuté après les manifestations du week-end à Shanghai, Pékin et dans d'autres villes, mais se sont ensuite redressées grâce à l'espoir que la pression publique pourrait conduire les autorités à adopter une approche différente du COVID.

De nouvelles manifestations en Chine pourraient peser sur l'activité à court terme, a déclaré le Fonds monétaire international mercredi, mais le fonds a vu la possibilité d'un recalibrage sûr des politiques COVID qui pourrait permettre à la croissance économique de reprendre en 2023.

Les mesures de confinement strictes de la Chine ont freiné l'activité économique intérieure cette année et se sont répercutées sur d'autres pays par le biais d'interruptions de la chaîne d'approvisionnement.

Après les données pessimistes d'une enquête officielle mercredi, l'indice Caixin/S&P Global des directeurs d'achat du secteur manufacturier a montré que l'activité des usines s'est contractée en novembre pour un quatrième mois consécutif.

Alors que le récent changement de ton sur le COVID semble répondre au mécontentement du public face à la rigueur des mesures, les autorités recherchent parallèlement les personnes qui étaient présentes lors des manifestations.

China Dissent Monitor, géré par Freedom House, organisme financé par le gouvernement américain, a estimé qu'au moins 27 manifestations ont eu lieu à travers la Chine de samedi à lundi. Le groupe de réflexion australien ASPI a estimé à 43 le nombre de manifestations dans 22 villes.