La Chine doit "se réinventer" avec des politiques économiques pour accélérer la résolution de la crise du marché immobilier et stimuler la consommation intérieure et la productivité, a déclaré dimanche la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva. "La Chine est confrontée à une alternative : s'appuyer sur les politiques qui ont fonctionné dans le passé ou se réinventer pour une nouvelle ère de croissance de haute qualité", a déclaré Mme Georgieva lors d'une réunion de hauts fonctionnaires chinois et de dirigeants d'entreprises internationales.

Les responsables qui se sont exprimés lors de l'ouverture du Forum sur le développement de la Chine se sont dits convaincus que la Chine atteindrait ses objectifs économiques, notamment une croissance d'environ 5 % cette année, et ont promis de continuer à soutenir les entreprises dans les secteurs d'importance stratégique, un domaine que le président chinois Xi Jinping a appelé les "nouvelles forces productives".

Mais ces engagements ne vont pas jusqu'aux changements plus radicaux préconisés par le FMI. Mme Georgieva a indiqué qu'une analyse du FMI montrait qu'un dosage des politiques plus axé sur le consommateur pourrait ajouter 3 500 milliards de dollars à l'économie chinoise au cours des 15 prochaines années. Si cet objectif est atteint, cela équivaudrait à une augmentation de la production équivalente à plus de deux fois la taille de l'économie de la Corée du Sud.

Pour y parvenir, la Chine devrait prendre des mesures "décisives" pour achever les logements inachevés laissés par des promoteurs en faillite et pour réduire les risques liés à la dette des collectivités locales, a déclaré le directeur du FMI.

"L'une des principales caractéristiques d'une croissance de qualité devra être une plus grande dépendance à l'égard de la consommation intérieure", a déclaré Mme Georgieva, économiste bulgare. "Pour ce faire, il faut stimuler le pouvoir d'achat des individus et des familles.

D'autres économistes ont également préconisé un nouveau modèle de croissance pour la Chine. Mais les remarques du FMI sont significatives car elles interviennent au début d'une réunion de deux jours au cours de laquelle Pékin cherche à faire passer le message que la Chine est ouverte aux affaires.

Les flux d'investissements étrangers en Chine ont diminué de près de 20 % au cours des deux premiers mois de l'année, selon des données publiées vendredi, et les autorités ont redoublé d'efforts pour attirer les investisseurs à un moment où de nombreuses entreprises cherchent à "réduire les risques" de leurs chaînes d'approvisionnement et de leurs opérations en dehors de la Chine.

En 2023, les investissements directs étrangers en Chine se sont contractés de 8 %, reflétant une reprise économique chancelante et des tensions avec les États-Unis et leurs alliés sur une série de questions.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, le dirigeant le plus en vue de l'événement de Pékin, a déclaré à la chaîne de télévision publique chinoise CGTN qu'il avait eu une réunion "exceptionnelle" avec le premier ministre chinois Li Qiang.

M. Cook a été cité par la chaîne publique CCTV Finance, qui a déclaré que le Vision Pro d'Apple arriverait sur le marché de la Chine continentale cette année et que l'entreprise continuerait d'accroître ses investissements dans la recherche et le développement en Chine.

"Je pense que la Chine s'ouvre vraiment", a déclaré M. Cook à un intervieweur de CGTN en marge de la réunion. Il a ensuite déclaré que les fournisseurs d'Apple basés en Chine avaient contribué à la réalisation de progrès en matière de fabrication durable, notamment en réduisant la consommation d'eau et en recyclant des métaux tels que l'aluminium et le cobalt.

Stephen von Schuckmann, membre du conseil d'administration et cadre du groupe ZF, qui supervise les activités de l'équipementier automobile dans le domaine des batteries, a déclaré que l'entreprise s'était engagée envers la Chine, qui occupe la première place mondiale en termes de ventes et de production de voitures électriques.

"Toute formulation et tout battage médiatique concernant un exode de la chaîne d'approvisionnement n'est pas ce que nous suivons", a-t-il déclaré dans des remarques publiées par CGTN. "Nous sommes investis. Nous sommes là pour rester.

Plus d'une centaine de cadres et d'investisseurs étrangers ont participé au Forum sur le développement de la Chine et à une série de petites réunions à huis clos avec des responsables chinois vendredi et samedi.

La semaine dernière, le cabinet chinois a dévoilé des mesures destinées à attirer les investissements, notamment un accès élargi au marché et des programmes pilotes visant à encourager les investissements dans les sciences et les technologies.

Dimanche, M. Li a déclaré que le plan d'émission d'obligations à très long terme de 140 milliards de dollars annoncé précédemment par la Chine permettrait de créer un fonds destiné à stimuler l'investissement et à stabiliser la croissance.

D'autres responsables ont souligné l'engagement de M. Xi à stimuler les investissements dans les "nouvelles forces productives", des industries qui, selon les responsables, comprennent les véhicules électriques en réseau, les vols spatiaux et le développement de médicaments de pointe. (Reportage de Xu Jing, Qiaoyi Li, Colleen Howe et Joe Cash à Pékin, rédaction de Kevin Krolicki, édition de Lincoln Feast et Louise Heavens)