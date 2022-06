La musique et les jeux d'Apple devraient rapporter plus de 8 milliards de dollars de revenus d'ici 2025, selon JPM.

Selon les analystes de JPM, dirigés par Samik Chatterjee, les deux services devraient avoir une base d'abonnés combinée d'environ 180 millions d'ici 2025 - 110 millions pour la musique et 70 millions pour les jeux - stimulée par la diffusion rapide d'Internet et une industrie des jeux en plein essor.

Apple Music, qui a été lancé en 2015 et qui est le deuxième plus grand service de streaming musical après Spotify Technology, devrait représenter une plus grande partie de ces revenus, en récoltant environ 7 milliards de dollars d'ici 2025, selon la maison de courtage.

Apple Arcade, le service de jeux par abonnement lancé en 2019, devrait rapporter 1,2 milliard de dollars.

Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La société ne donne pas de ventilation des ventes pour les services de jeux et de musique, mais le segment global, qui comprend App Store, Apple TV+, Arcade et Apple Music, a enregistré des revenus de 19,82 milliards de dollars pour le trimestre de mars. Cette activité est considérée comme le moteur de l'expansion d'Apple.

Chatterjee, qui est noté cinq étoiles pour la précision de ses estimations sur Apple par Refinitiv Eikon, prévoit que la taille du marché des jeux atteindra 360 milliards de dollars d'ici 2028 et que le streaming musical atteindra 55 milliards de dollars d'ici 2025.