La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Mme Pelosi, divulgue des transactions sur Apple et Microsoft

Dans un rapport de transaction périodique signé vendredi dernier et apparaissant sur le site Internet de la Chambre des représentants lundi, la principale démocrate a révélé que son mari, le financier Paul Pelosi, a acheté le 13 mai des options d'achat Apple pour un montant compris entre 500 001 et 1 million de dollars.

Le 24 mai, il a acheté d'autres options d'achat Apple, pour un montant compris entre 250 001 et 500 000 dollars, indique la divulgation https://disclosures-clerk.house.gov/public_disc/ptr-pdfs/2022/20021142.pdf. Le même jour, Paul Pelosi a acheté des options d'achat Microsoft pour un montant allant jusqu'à 600 000 $.

Les utilisateurs des plateformes de médias sociaux, dont Twitter, Reddit, Youtube et TikTok, ont examiné à la loupe les divulgations commerciales de Pelosi au cours des derniers mois, estimant que sa position de présidente de la Chambre lui donne, à elle et à son mari, un avantage.

Une loi de 2012 rend illégal pour les législateurs d'utiliser des informations issues de leur travail au Congrès pour leur gain personnel. La loi les oblige à divulguer leurs transactions boursières ou celles des membres de leur famille dans les 45 jours.

En janvier, Pelosi a signalé qu'elle pourrait être prête à faire avancer une législation visant à interdire complètement les transactions boursières des législateurs. Il s'agissait d'un revirement par rapport à sa position précédente qui défendait le droit des législateurs à négocier des actions.

Les propositions des démocrates au Congrès cette année visant à interdire les transactions boursières des législateurs n'ont pas encore été adoptées.

La performance de Pelosi en matière d'échanges d'actions s'est classée au sixième rang des meilleures performances du Congrès en 2021, avec le député républicain Austin Scott en tête, selon une analyse https://unusualwhales.com/i_am_the_senate/full de Unusual Whales, un service de vente de données financières.

Les achats d'options Apple et Microsoft par Paul Pelosi en mai ont fait suite à une forte baisse des cours à Wall Bourse cette année, liée aux inquiétudes concernant l'inflation et la hausse des taux d'intérêt.

Jusqu'à présent, en 2022, Pelosi a déposé six rapports de transaction, divulguant plusieurs transactions dans Apple, la société la plus précieuse au monde. Elle a également divulgué des transactions dans Walt Disney Co, Tesla Inc, PayPal Holdings et d'autres actions largement détenues.

Le ministère de la Justice a mis fin aux enquêtes sur les transactions boursières d'au moins trois sénateurs avant l'effondrement du marché de 2020, causé par la pandémie de coronavirus, sans déposer de plainte.