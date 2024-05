Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Le 1er mai à Wall Street s'accompagne de la perspective décourageante que les multiples baisses de taux d'intérêt attendues cette année de la part de la Réserve fédérale pourraient n'être qu'une seule, voire aucune.

Face à la vente de 1,1 billion de dollars de dette du Trésor au cours des deux prochains trimestres, l'annonce brutale, mardi, de l'accélération de la croissance des coûts de l'emploi aux États-Unis au cours des trois premiers mois de l'année a été le dernier coup porté aux marchés obligataires, déjà aux prises avec une politique de hausse des taux de la Fed.

La décision de la Fed de mercredi n'étant guère encourageante pour les taux, les marchés à terme ont réduit les prévisions d'assouplissement pour 2024 à seulement 27 points de base (pb). Une réduction d'un quart de point n'est désormais pas entièrement prévue avant la réunion de la banque centrale du 18 décembre, soit bien après les élections de novembre.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont de nouveau dépassé les 5 % mardi pour atteindre leur plus haut niveau de l'année - à peine 32 points de base en dessous du taux directeur actuel de la Fed - et les rendements à 10 ans sont repassés au-dessus de 4,7 %. Les fonds négociés en bourse qui investissent dans des obligations du Trésor à plus long terme affichent des pertes de plus de 10 % pour les quatre premiers mois de l'année.

Alors que le yen japonais, en difficulté, reste en retrait malgré l'intervention officielle de lundi pour le soutenir et que le franc suisse, en perte de vitesse, mène la danse en Europe, l'indice du dollar est à la recherche de ses plus hauts niveaux depuis six mois. Le bitcoin est tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux mois.

Face au torrent de résultats d'entreprises de cette semaine et au grondement des marchés de taux, les actions de Wall Street ont enregistré leur pire journée depuis janvier, le S&P500 et le Nasdaq affichant tous deux des pertes mensuelles de plus de 4 %.

Les contrats à terme sur les actions restent dans le rouge, même si les résultats d'Amazon, une grande entreprise, ont été battus après la cloche mardi, ce qui n'a guère contribué à améliorer l'ambiance générale, même si les actions ont augmenté en dehors des heures de cotation.

Et pour ajouter à la morosité, Super Micro Computers, l'un des chouchous de l'année dernière en matière d'intelligence artificielle, a raté son coup, faisant chuter son action de 14 % après la clôture des marchés. Les prévisions de ventes de puces d'intelligence artificielle d'AMD ont également été décevantes et ses actions ont également chuté de 7 %.

Trop négatif ? Certains suggèrent que les transactions de fin de mois, mardi, et les vacances boursières dans une grande partie de l'Asie et de l'Europe continentale, mercredi, pourraient avoir exagéré les mouvements.

Mais il est difficile d'échapper à l'inconfort du marché obligataire.

Les tremblements de terre possibles pour les bons du Trésor anxieux de l'inflation comprennent un recul des prix du pétrole brut américain à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois dans l'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza et l'affaiblissement des résultats de la confiance des consommateurs américains pour le mois d'avril.

FOCUS SUR POWELL

De plus, l'impact du coût de l'emploi sur le premier trimestre pourrait être éclipsé par la série de mises à jour du marché du travail de cette semaine - en commençant par la mise à jour de la masse salariale du secteur privé d'ADP plus tard aujourd'hui et en culminant avec le rapport complet sur l'emploi national vendredi. Les données sur les offres d'emploi de mars sont également attendues mercredi.

Bien qu'il soit peu probable que la Fed se montre pessimiste quant aux perspectives de taux d'intérêt lors de la conférence de presse de son président Jerome Powell plus tard dans la journée, les discussions de la Fed sur le ralentissement du retrait des bons du Trésor de son bilan font l'objet d'une attention considérable.

En outre, le Trésor lui-même publie les détails de son processus de remboursement trimestriel, avec des indications sur la taille des adjudications et les tranches d'échéance.

La réunion de la Fed et l'angoisse du marché obligataire risquent d'éclipser la publication d'un autre agenda chargé en matière de bénéfices pour les actions, Apple devant présenter ses résultats jeudi.

La plupart des grands marchés étant fermés mercredi, l'attention des marchés macroéconomiques étrangers reste focalisée sur le yen, toujours fragile, qui continue à sonder 158 pour un dollar, soit environ 1,5 % de moins que vendredi dernier, malgré l'intervention de lundi à 160.

Le Parti libéral démocrate au pouvoir au Japon étudie la possibilité d'introduire des mesures visant à accorder des allègements fiscaux aux entreprises qui convertissent leurs bénéfices étrangers en yens, ont déclaré deux hauts responsables du parti à Reuters. L'exonération fiscale pourrait être déployée en tant qu'outil politique pour endiguer les fortes baisses du yen, en incitant les entreprises à rapatrier au Japon les bénéfices réalisés à l'étranger.

Les principaux points de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* La Réserve fédérale livre sa dernière décision politique, sa déclaration et sa conférence de presse.

* Les chiffres de l'emploi dans le secteur privé (ADP) pour le mois d'avril, les offres d'emploi (JOLTS) pour le mois de mars, l'enquête ISM sur le secteur manufacturier américain pour le mois d'avril, l'enquête S&P Global sur le secteur manufacturier pour le mois d'avril, les dépenses de construction pour le mois de mars.

* Résultats des entreprises américaines : Pfizer, Kraft Heinz, MetLife, eBay, Qualcomm, Mastercard, Automatic Data Processing, Marriott, Dupont De Nemours, Global Payments, CVS, Marathon Oil, Mosaic, Eversource, Yum ! Brands, ETSY, Estee Lauder, Albemarle, PPL, Paycom Software, Devon Energy, Generac, Aflac, Cognizant Technology, Ventas, Allstate, MGM Resorts, etc.

* Le Trésor américain détaille les calendriers de remboursement trimestriels et la taille des enchères

* Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, témoigne devant une commission sénatoriale