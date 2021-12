La principale commission du Parlement européen adopte une position ferme sur les règles techniques de l'ASD

Une importante commission du Parlement européen a approuvé mardi l'interdiction des "modèles sombres" qui trompent les internautes et des publicités ciblant les mineurs dans le cadre des nouvelles règles visant les géants américains de la technologie, adoptant ainsi une position plus stricte qui pourrait poser problème lors des prochaines négociations avec les pays de l'UE.

La loi sur les services numériques (Digital Services Act, DSA) est un ensemble de règles historiques proposées par Margrethe Vestager, responsable de la lutte contre les cartels à la Commission européenne, en réponse à la lenteur des enquêtes sur la concurrence visant Amazon, Apple, Google (unité Alphabet) et Facebook.

L'objectif est de contraindre les entreprises à faire davantage pour lutter contre les contenus illicites sur leurs plateformes, avec des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires mondial en cas de non-respect.

La proposition de Mme Vestager doit être mise au point avec les pays de l'UE et les législateurs européens l'année prochaine avant de pouvoir devenir une loi, la première au monde.

Le mois dernier, les États membres de l'UE ont adopté une position commune, qui s'en tient généralement au projet de règles de la Commission.

La position de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, qui doit recevoir le feu vert du Parlement le mois prochain, prévoit l'interdiction des "dark patterns", des pratiques utilisées par les plateformes en ligne pour inciter les internautes à fournir des données personnelles à des entreprises ou les tromper d'une autre manière.

La commission parlementaire a également approuvé une interdiction de la publicité ciblée pour les mineurs, des règles étendues qui obligent les plateformes en ligne à être plus transparentes sur leurs algorithmes et des règles sur la pornographie.

Christel Schaldemose, qui pilote l'AVD au Parlement, a déclaré que sa proposition visait également les algorithmes des plateformes.

"Nous allons dans la direction où nous obtenons que les algorithmes jouent selon le règlement démocratique, ils ne l'ont pas fait aujourd'hui mais ils le feront à l'avenir", a déclaré Schaldemose dans une interview à Reuters.

"Nous faisons beaucoup de choses pour réduire les risques sur la démocratie, nous avons fait beaucoup de choses afin de rendre les choses plus faciles, plus sûres pour les consommateurs, nous avons créé des conditions de concurrence équitables pour les entreprises utilisant les plateformes", a-t-elle ajouté.

Dita Charanzova, législatrice européenne, a déclaré que le projet de règles abordait de nombreuses questions soulevées par Frances Haugen, la dénonciatrice de Facebook.

"Non seulement elles (les plateformes en ligne) devront supprimer les contenus illégaux, mais elles devront évaluer les véritables préjudices que causent leurs services aux mineurs et au discours civil général. Elles devront agir et le faire de manière transparente. C'est quelque chose qu'elles n'ont pas encore été contraintes de faire", a-t-elle déclaré à Reuters. (Reportage de Foo Yun Chee ; montage de Jason Neely)