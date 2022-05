La représentante du Trésor américain, Mme Yellen, va pousser la Pologne à mettre en uvre l'impôt minimum mondial.

La Pologne est la seule exception au plan de mise en œuvre de l'Union européenne, après avoir opposé son veto à un compromis en avril pour lancer l'accord conclu en octobre dernier entre 137 pays en vue de mettre fin à une spirale concurrentielle à la baisse des taux d'imposition des sociétés.

La nouvelle ministre polonaise des finances, Magdalena Rzeczkowska, a cherché à établir un lien "juridiquement contraignant" entre l'impôt minimum mondial et l'autre pilier des négociations fiscales -- une réaffectation de certains droits d'imposition des grandes multinationales très rentables aux "pays de marché" où leurs services et produits sont vendus.

Pour certains pays participant aux négociations de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ce plan dit du "premier pilier" est le changement fiscal mondial le plus souhaité, car il leur permet de percevoir des recettes auprès des grands géants américains de la technologie tels qu'Alphabet, propriétaire de Google, Meta, propriétaire de Facebook, Amazon.com et Apple.

Mais le pilier de réaffectation ne faisait pas partie de l'accord d'octobre et n'est pas entièrement développé. Ce plan plus complexe nécessite des changements dans les traités fiscaux internationaux, et Mme Rzeczkowska a exprimé des inquiétudes quant au fait qu'en cas d'échec, l'impôt minimum mondial ferait peser des charges excessives sur les entreprises européennes.

Le ministre français des finances Bruno Le Maire, président actuel des ministres des finances de l'UE, a exprimé son scepticisme quant à ces arguments dans le cadre des différends juridiques en cours entre la Pologne et l'UE.

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES

Mme Yellen doit rencontrer Mme Rzeczkowska, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et le gouverneur de la banque centrale Adam Glapinski. Elle doit également visiter un établissement de la World Central Kitchen qui fournit des repas aux réfugiés ukrainiens et un musée d'histoire juive.

Une personne familière avec les négociations fiscales de l'OCDE a déclaré à Reuters que Mme Yellen devrait mettre l'accent sur les avantages pour la Pologne d'adopter l'impôt minimum mondial, à savoir des recettes annuelles estimées à 2 milliards de dollars, qui pourraient contribuer à couvrir les coûts élevés de l'accueil des réfugiés ukrainiens.

"Il est important de noter que ces revenus seront payés par de grandes sociétés multinationales, et non par des particuliers ou des petites entreprises polonaises", a déclaré la source, qui n'est pas autorisée à parler publiquement de la question et a refusé d'être nommée. "Cela va déplacer les investissements des pays qui sont des paradis fiscaux traditionnels vers des pays comme la Pologne qui peuvent être compétitifs sur la base de leur main-d'œuvre et de leurs fondamentaux économiques."

Le Trésor américain a refusé de commenter les messages spécifiques de Mme Yellen, mais a déclaré qu'elle discuterait de l'accord sur l'impôt minimum mondial lors des réunions en Pologne.

Mme Yellen devra également rassurer les responsables polonais quant aux incertitudes croissantes concernant la mise en œuvre de l'impôt minimum mondial par les États-Unis, a déclaré Manal Corwin, responsable de la pratique fiscale nationale de KPMG à Washington et ancien fonctionnaire du Trésor américain.

Le Congrès américain doit approuver les changements apportés à l'actuel impôt minimum mondial à l'étranger de 10,5 % des États-Unis, connu sous le nom de "GILTI", en portant le taux à 15 % et en le convertissant en un système pays par pays.

Les changements étaient initialement inclus dans le projet de loi sur les dépenses sociales et climatiques du président américain Joe Biden, qui a été bloqué l'année dernière après les objections des démocrates centristes du Sénat.

Les perspectives d'un paquet de dépenses allégé avec les changements fiscaux semblent de plus en plus difficiles à l'approche des élections de mi-mandat au Congrès et alors que les législateurs expriment leurs inquiétudes quant à l'augmentation des dépenses dans un contexte d'inflation élevée.

Mais M. Corwin a déclaré que l'absence de mise en œuvre aux États-Unis n'empêchera probablement pas les 136 autres pays d'aller de l'avant, surtout si la Pologne peut être amenée à participer à la mise en œuvre de l'UE.

"Si la directive européenne est couronnée de succès, je pense que le reste du monde ira de l'avant avec ou sans les changements américains", a déclaré Corwin. "Donc mon sentiment est que ce n'est pas aussi préoccupant pour les pays que cela aurait pu l'être auparavant."

Les experts fiscaux affirment que la mise en œuvre de l'UE finirait par faire pression sur les États-Unis pour qu'ils adoptent les changements, car certains impôts payés par les multinationales américaines dans le cadre du système iraient vers des juridictions étrangères plutôt que vers le Trésor américain.

Mme Yellen, qui a renversé les objections passées de l'administration Trump à un accord mondial sur les droits d'imposition, a réussi à persuader les récalcitrants de l'accepter. Cela inclut l'Irlande, qui a accepté de porter son taux d'imposition des sociétés actuel de 12,5 % au minimum de 15 %.

"Partout où elle s'est adressée et a fait du lobbying à ce sujet, y compris en Irlande, elle a réussi à convaincre, donc je ne parierais pas contre elle sur l'accord fiscal", a déclaré Josh Lipsky, directeur du GeoEconomics Center de l'Atlantic Council.