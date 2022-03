La technologie mène le rebond des actions mondiales malgré la hausse des rendements

Les actions technologiques et les actions de croissance ont fait fi de la hausse des rendements obligataires pour entraîner un rebond des actions mondiales, certains investisseurs les considérant comme une protection contre l'inflation dans un contexte de blocage des chaînes d'approvisionnement et d'intensification de la guerre en Ukraine.

L'indice NYSE FANG+TM, qui comprend les cinq principales actions FAANG - Meta Platforms, Apple, Amazon.com, Netflix et Alphabet - a enregistré mardi sa meilleure performance sur six jours, avec une hausse de 22 %, dépassant de loin la progression de 8 % du S&P 500 sur la même période.

Les valeurs de croissance, qui sous-performent généralement lorsque les rendements augmentent, ont bondi malgré le fait que le rendement de référence du Trésor à 10 ans ait atteint son plus haut niveau depuis 2019, en raison des craintes d'un resserrement agressif de la politique monétaire.

La hausse des taux d'intérêt nuit généralement aux valeurs technologiques et de croissance, car leurs valorisations reposent davantage sur les flux de trésorerie futurs. L'indice Nasdaq, à forte composante technologique, est en baisse de près de 10 % depuis le début de l'année, ce qui est plus prononcé que la baisse de 4 % de l'indice de référence S&P 500.

"Face à la hausse du rendement à 10 ans, (les investisseurs) délaissent les obligations pour se tourner vers les actions, et ils se dirigent vers les secteurs de croissance qui avaient été malmenés, mais je me demande si cela va durer", a déclaré Sam Stovall, chef de la stratégie d'investissement de CFRA Research à New York.

Certains analystes ont déclaré que les valeurs technologiques s'avèrent résistantes à l'inflation car leurs bénéfices sont largement immunisés contre la hausse des prix des matières premières par rapport aux entreprises manufacturières et de consommation.

"L'engrenage opérationnel élevé, le consommateur collant et l'empreinte mondiale se prêtent à une certaine sympathie", a déclaré Mark Taylor, négociant commercial chez Mirabaud Securities.

Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont bondi de 36 % depuis le plancher de mardi dernier, aidés par les concessions favorables au marché faites par Pékin la semaine dernière, qui ont fait naître l'espoir que le pire du resserrement réglementaire était passé.

Les valeurs technologiques au Japon ont augmenté pendant sept séances consécutives, tandis que celles d'Europe ont également enregistré des gains.

"Le marché chinois a connu un fort rebond", a déclaré Emmanuel Cau, responsable de la stratégie actions chez Barclays, ajoutant qu'avec la progression du marché plus large, de nombreux fonds pourraient se réengager dans un secteur boudé par les investisseurs au début de l'année.

