La valeur du jour à Wall Street - APPLE soutenu par des rumeurs de bond de la production d'iPhone, STMICROELECTRONICS en profite

© AOF 2020

Apple progresse de 3,04% à 125,48 dollars grâce à des informations de presse faisant état de la décision d'Apple d'augmenter sa production d'Phone de 30% au premier semestre 2020. A Paris, son fournisseur STMicrolectronics (+4,01% à 30,11 euros) reprend du poil de la bête après avoir été groggy par l'abaissement de ses objectifs à moyen terme la semaine dernière. Apple prévoit de produire jusqu'à 96 millions d'iPhones pour le premier semestre 2021, soit une augmentation de près de 30 % par rapport à l'année précédente, affirme le Nikkei Asia.La demande pour ses tout premiers téléphones 5G aurait explosé en raison de la pandémie.Le média japonais est fréquemment la source de telles informations car les produits de la firme américaine sont produits par des sous-traitants en Asie. Il prévient cependant que des pénuries de composants clés à l'échelle de l'industrie pourraient mettre en danger cet objectif.Au total, la firme prévoit de fabriquer 230 millions d'appareils l'année prochaine, ce qui représenterait une progression de 20%. JPMorgan, qui dispose aussi de ses sources sur place, a pour sa part relevé sa prévision de commercialisation d'iPhone de 235,5 à 237,5 millions pour 2021. L'analyste Surpondère toujours la valeur et vise 150 dollars." L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max sont particulièrement plus demandés que nous l'avions estimé. La demande pour l'iPhone 12 est conforme aux prévisions, mais celle pour l'iPhone 12 mini est un peu faible ", a précisé un cadre d'un fournisseur clé d'Apple au Nikkei Asia.